9 Justices de la Corte Suprema y 1 Juez Ad Hoc La Comisión III aprobada por los derechos humanos III, esta es la lista

Yakarta, Viva – Comisión de la Cámara de Representantes III acordó aprobar nueve hakim Agung y un juez ad hoc JAMÓN En la Corte Suprema (MA) en una reunión en el Complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.

El juez de la Corte Suprema consistió en una cámara criminal, civil y militar. Hasta 16 jueces potenciales han terminado después de la prueba de factibilidad y la propiedad con la Comisión de la Cámara de Representantes III.

«Basado en la opinión de la facción que ha sido leída por cada uno de los capítulos o representantes, la Comisión de la Cámara de Representantes III dio aprobación en nombre del candidato para el juez y el juez ad hoc de la Corte Suprema», dijo el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

«¿Se pueden aprobar los nombres del posible juez?» Él continuó.

Luego, todos los miembros de la Comisión III de la Cámara de Representantes que asistieron a la reunión aprobaron 9 nombres de jueces de la Corte Suprema y 1 juez ad hoc derechos humanos. Los siguientes son los nombres de los jueces de la Corte Suprema y los jueces de derechos humanos ad hoc:

Juez de la Corte Suprema:

– Heru Pramono, Presidente del Presidente de la Sala Civil

– Nurguho Budi, la gran sala de juez Tun (especialmente impuestos)

– Hari Sugiharto, Presidente del Justicia de la sala de Tun

– Augustine Purnomo Hadi, Justicia de la Cámara Militar

– Diana Mallimita Ginting, Juez Jefe de Room Tun (especialmente impuestos)

– Lailatul Arofah, Presidente del Justicia de Asuntos Religiosos

– Muhayah, Presidente del Justicia de Asuntos Religiosos

– Ennid Hasanuddin, Presidente del Justicia de Sala Civil

– Suradi, el Presidente del Tribunal Supremo de la Cámara Criminal

Hakim ad hoc él:

– Puguh Haryogi