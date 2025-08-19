El primer episodio de «Alien: TierraAlcanzó 9.2 millones de visitas en todo el mundo durante sus primeros seis días de transmisión.

Ese total, calculado dividiendo la cantidad total de tiempo transmitido por el tiempo de ejecución del episodio, se refiere a la audiencia en Hulu y Disney+ solo; Cabe señalar que la serie también se transmite FXEl canal lineal, donde acumula audiencia adicional.

«Alien: Earth» marca el primer proyecto de televisión en la franquicia «Alien» y se desarrolla dos años antes de la película original de 1979. La logline oficial dice: «En el año 2120, la Tierra se rige por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Umbral. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) existen a lo largo de los humanos en el juego cuando el juego cambió cuando el prodigado de Weundkind y el ceurador de los cebadores y el ceuración de los humanes y el ceuración de los humanes de Wonerkind, el ceuración de los humanes de Wonerkin y el ceuración de los humanes de Wonerkin y el ceuración de los humanes de Wonerkin y el ceuración de los humanes de Wonerkin y el ceuración de los humanes de Wonerkin, el ceuración de los humanes. Desbloquea un nuevo avance tecnológico: híbridos (robots humanoides infundidos con la conciencia humana).

Wendy es interpretado por Sydney Chandler. El elenco también incluye a Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Essie Davis, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourasv, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El y Sandra Yi Senciniver.

Noah Hawley creó «Alien: Earth», y el ejecutivo produce junto a Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales y Clayton Krueger. La serie proviene de FX Productions.