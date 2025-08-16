9.035 personal conjunto asegura el 80 aniversario de la República de Indonesia en Yakarta

Yakarta, Viva – Un total de 9,035 o casi 10 mil personal conjunto están listos para asegurar la fiesta del pueblo El 80 aniversario de la República de Indonesia en Yakarta el domingo 17 de agosto de 2025.

«Esta operación involucrará a 9.035 personal en lugares importantes, como Monas y el palacio y sus alrededores «, dijo el jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugroho mientras lidera las tropas en el complejo Bung Karno Gelora, Yakarta, el sábado.

Explicó que la seguridad se llevó a cabo en anticipación de aumentar la actividad ciudadana para prevenir las alteraciones de la seguridad.

AGUS dijo que la operación de seguridad del personal conjunto priorizaría los esfuerzos preventivos.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

«Eso es crear una situación propicio de Kamtibmas (seguridad y orden). Por lo tanto, se espera que todo el personal sea proactivo y receptivo a la situación existente», dijo.

Aun así, Agus solicitó que el personal permaneciera consciente de cada amenaza potencial.

«La importancia de la seguridad es una apuesta para la credibilidad del país en el mundo internacional, todos nosotros frente a la comunidad debemos poder proporcionar una sensación de seguridad», dijo Agus.

También predice que habrá 400 mil residentes que asistirán a las fiestas populares en Yakarta, especialmente en el área de Monas.

«Se estima que más de 400 mil miembros de la comunidad asistirán al evento.

Por supuesto, la vulnerabilidad que puede ocurrir incluye congestión, densidad, acumulación de la comunidad y potenciales perturbaciones de seguridad. Se nos da la confianza para llevar a cabo la seguridad «, dijo.

Con más detalle, Agus le pidió al personal conjunto que se preparara antes del 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Primero, prepare mental y físicamente con una alta disciplina para proporcionar el mejor servicio a la comunidad», dijo.

Luego, en segundo lugar, dijo, realizando una detección temprana con funciones de inteligencia para anticipar todos los problemas.

«Tercero, llevar a cabo tareas con orgullo y llena de responsabilidad. Cuarta, cooperación con el TNI y las» partes interesadas «para mantener la seguridad», dijo.

A continuación, tenga en cuenta las amenazas y prepare recursos para tratar el terror y otros desastres.

Sexto, continuó, tomó acciones rápidas y apropiadas en el campo y la séptima, implementando estrategias de manejo efectivas y manteniendo el orden aumentando la ley profesional.

«Finalmente, maximice las operaciones utilizando la tecnología moderna», dijo Agus. (Hormiga)