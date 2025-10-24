88 personas muertas en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamas, según la OMS

GazaVIVA – Un total de 89 personas han muerto y otras 317 han resultado heridas desde alto el fuego en Gaza entró en vigor el 11 de octubre, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Amenazado por Trump, Israel cancela el proyecto de ley de anexión de Cisjordania



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que la crisis en Gaza aún continúa y las necesidades de la población de la región siguen siendo muy grandes.

El plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, para la paz en Gaza fue anunciado el 29 de septiembre. El plan exige un alto el fuego inmediato y la condición de que los rehenes sean liberados en un plazo de 72 horas.

Lea también: Pramono Confirma Las Conversaciones Del Ministro De Finanzas Purbaya Sobre Los Fondos De IDR 14,6 Billones: Hay Depósitos Y Cuentas Corrientes





El presidente estadounidense Donald Trump junto con Egipto, Qatar y Türkiye firmaron la paz para Gaza

El documento también propone que Hamás ni ninguna otra facción armada palestina tiene un papel en la gobernanza de la Franja de Gaza y el control del territorio debería transferirse a un comité de tecnócratas supervisado por un organismo internacional encabezado por Trump.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción convoca a la Secretaria General de la RPD, Indra Iskandar, por un caso de corrupción en la Cámara de Representantes



El 9 de octubre Israel y Hamás llegaron a un acuerdo sobre la primera fase de un plan de paz para resolver el conflicto armado de dos años en la Franja de Gaza.

Luego, el 13 de octubre, el presidente Trump, junto con el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmaron una declaración de alto el fuego en Gaza.

Hamás liberó a los 20 rehenes supervivientes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel también liberó a 1.718 prisioneros palestinos de Gaza y 250 prisioneros de prisiones israelíes. (Hormiga)