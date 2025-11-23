¡88 años de espera! Las selecciones de Indonesia y Cuba hicieron historia en el Mundial y luego desaparecieron

Jacarta – copa del mundo presentando siempre historias únicas e historias interesantes de varios rincones del mundo. Uno de ellos proviene del hecho de que sólo dos países han participado en el Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca han vuelto a clasificarse hasta ahora. Estos dos países son Selección Nacional de Indonesia (entonces nombrado Indias Orientales Holandesas) y Cuba.

Ambos hicieron historia Copa del Mundo de 1938 en Francia. Indonesia tiene el estatus de ser el primer representante asiático en aparecer en el mayor evento futbolístico del mundo. Mientras tanto, Cuba logró dar la sorpresa al llegar a cuartos de final, un logro extraordinario para un país no europeo en ese momento.

Sin embargo, después del torneo de 1938, ni Indonesia ni Cuba lograron hasta ahora llegar a la fase final de la Copa del Mundo.

Indonesia: pionera asiática en el Mundial

En el Mundial de 1938, Indonesia, que todavía se llamaba Indias Orientales Holandesas, recibió una invitación directa para presentarse después de que su oponente, Japón, decidiera retirarse. Se hizo historia, Indonesia se convirtió oficialmente en el primer país asiático en jugar una fase final de la Copa del Mundo.

La selección nacional de las Indias Orientales Holandesas (ahora Indonesia) hizo su primera aparición en el Mundial de 1938.

Aunque solo apareció una vez y fue inmediatamente eliminado en las primeras rondas, este momento se convirtió en un hito importante para el fútbol asiático e indonesio. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, Garuda nunca más se ha clasificado para la Copa del Mundo.

Cuba: La gran sorpresa de Centroamérica

A diferencia de Indonesia, el viaje de Cuba al Mundial de 1938 fue muy impresionante. No sólo participó, sino que también llegó a cuartos de final, convirtiéndose en uno de los equipos no europeos que logró llegar lejos en esa época.

Sin embargo, este logro parece ser un dulce recuerdo que no se repetirá. Al igual que Indonesia, Cuba nunca ha vuelto a saborear la final de un Mundial hasta hoy.

Historia que no se ha repetido

Han pasado más de 85 años desde el Mundial de 1938, pero este hecho sigue siendo eterno: Indonesia y Cuba son dos países que han aparecido en el Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial y nunca más se han clasificado hasta ahora.