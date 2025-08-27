870 residentes de Pamekasan infectados con TB, 29 personas murieron

PamekasanVIVA – Un total de 870 residentes de Pamekasan Regency, Madura, Java Oriental sufrieron enfermedad Tuberculosis (TBC), 29 de ellos morir mundo.

Leer también: Aceleración de la eliminación de la tuberculosis, Bobby Nasution firmó un compromiso conjunto con otros siete gobernadores



Esto fue revelado directamente por el jefe de la Oficina de Salud de Pamekasan Regency, Saifudin, dijo que los datos sospechosos de contratar TB desde el 1 de enero hasta finales de agosto de 2025 llegaron a 9,400 personas.

«Pero después de verificar una cantidad positiva de 870 personas», dijo el Dr. Saifudin, Kadinkes Pamekasan.

Leer también: Ministro del Interior Tito: La clave principal para manejar la TB es la gravedad del jefe regional





Las ilustraciones de máscaras evitan la transmisión de influenza, covid-19, neumonía y tuberculosis

Según él, la mayor cantidad de datos sobre el caso de TB en Pamekasan del área del distrito de Pegantenan. «Hasta 47 residentes en el distrito fueron confirmados por la enfermedad de la tuberculosis», agregó.

Leer también: Superar el problema de la TB, el Ministro de Asuntos Interior solicitó al jefe regional que usara la autoridad para hacer el manejo



Mientras que los residentes de Pamekasan murieron por tener tuberculosis hasta finales de agosto alcanzaron a 29 personas. Consta de 24 hombres y 5 mujeres.

«Por lo tanto, enfatizamos que toda la comunidad se preocupa por la salud. Para aquellos que sienten que tienen más de dos semanas de tos, los cuerpos delgados y de tos han sido marcados e inmediatamente verificar el centro de salud o el hospital más cercano», dijo Saifudin.

Además, para los residentes que tienen niños recién nacidos son llevados de inmediato al Posyandu llevado a cabo desde cada Puskesmas para inmunizar con la vacuna BCG a cada aldea.

«Porque la enfermedad de la tuberculosis es muy peligrosa y rápidamente contagiosa y puede provocar la muerte si no se trata rápidamente», agregó.

El caso de TB en Java Oriental seguía siendo bastante alto, especialmente el número 2 más alto de Indonesia del mundo.

VEROS AFIF/TVONE PAMEKASAN