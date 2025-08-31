Fútbol americano universitario ha tenido una gran lista de juegos de la Semana 1 de la Semana 1, y la historia más grande puede ser un equipo entre los 10 mejores que se está volviendo loco en la sorpresa más notable del fin de semana. Una potencia de fútbol universitario fue favorecida por 14 puntos en su enfrentamiento de la Semana 1, pero terminó siendo derrotado por 14 puntos.

No. 8 Alabama﻿ No tenía respuestas en un entorno de carretera hostil, ya que la marea carmesí estaba molesta 31-17 por el estado de Florida. La pérdida de explosión pone aún más calor en el entrenador en jefe de Alabama, Kalen DeBoer, en el año dos.

DeBoer ya tenía las manos llenas después del legendario entrenador de Alabama Nick Saban en 2024. The Crimson Tide terminó la temporada﻿ 9-4, mientras se pierde por poco los playoffs de fútbol universitario.



Desde 2007, en los juegos cuando Alabama fue favorecido por al menos 14 puntos: Nick Saban tenía 131-2kalen DeBoer es 4-4 – Brett McMurphy (@brett_mcmurphy) 30 de agosto de 2025

Sin embargo, son las pérdidas las que le dan a los fanáticos de BAMA.

Alabama HC Kalen DeBoer firmó un contrato de 8 años y $ 87 millones en 2024

La pérdida más sorprendente de Alabama se produjo cuando Vanderbilt molestó a The Tide el 5 de octubre. Bama tomó otra pérdida sorprendente el 23 de noviembre cuando Oklahoma le entregó a Crimson Tide una pérdida de 24-3.

DeBoer está bajo aún más escrutinio después del abrumador abrumador contra el estado de Florida. De acuerdo a EE. UU. HoyDeBoer firmó un contrato masivo de ocho años y $ 87 millones con Alabama para abandonar Washington en 2024.

«Nick Saban entrenó a 230 juegos en Alabama: tuvo cuatro derrotas en equipos no clasificados durante ese tramo». Fox Sports ‘Aaron Torres Señaló en un mensaje del 30 de agosto de 2025 en X. «Kalen DeBoer ha entrenado 14 juegos en Alabama, y ​​acaba de perder su cuarto juego ante un oponente sin clasificar».

La presión está aumentando sobre Kalen DeBoer después de una serie de derrotas de Alabama a oponentes sin clasificar durante su corto mandato

El entrenador de BAMA recién está comenzando el segundo año en Tuscaloosa, pero los fanáticos ya se están frustrando con su mandato. Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su disgusto con DeBoer.



Estadística de fútbol de Alabama Unreal😳 🐘Sosses a equipos no unidos bajo Nick Saban (17 temporadas): 4 🐘SOSSES A EQUIPOS NO CABLADO BAJO KALEN DEBOER (1 temporada y 1 juego): 4 pic.twitter.com/hyhdmnj2th – Underdog (@underdog) 30 de agosto de 2025

«Traer un entrenador de Big 10 a la SEC pensando que iba a ser el próximo Saban fue una broma». Un ventilador anotado.

«Los equipos tienden a reflejar el nivel de intensidad de sus entrenadores. DeBoer no tiene intensidad». otro agregado.

«Creo que es hora de mostrar a DeBoer Dadoor», una persona reaccionado.

«Este tipo está completamente perdido en la SEC» dijo otro.

La compra de $ 63 millones de Kalen DeBoer hace que sea casi imposible para Alabama despedir al entrenador

A pesar de la creciente frustración, la idea de que Alabama pasaría de DeBoer cuando el entrenador comienza su segunda temporada es una exageración. La compra de DeBoer hace que sea casi imposible que Bama se mueva del entrenador en jefe en el corto plazo.

De acuerdo a Brad Crawford de CBS SportsLa compra de DeBoer se estima en $ 63 millones, uno de los más altos en el fútbol universitario.

«El entrenador de Alabama, Kalen DeBoer, tiene una de las compras más grandes del fútbol universitario esta temporada en aproximadamente $ 63 millones después de un contrato de varios años que firmó en enero de 2024 para suceder a Nick Saban con la marea carmesí», escribió Crawford en una historia del 30 de agosto titulada, «Kalen DeBoer Buyout: Lo que costaría a Alabama se mudó a la entrenadora de Florida después de la pérdida estatal» «.

«… Si DeBoer se despide ‘sin causa’, ganaría el 90% de su acuerdo restante en cuotas mensuales hasta el final de su plazo de contrato. Actualmente está ocho meses en el segundo año de su acuerdo, lo que significaría su compra si se despidió durante la temporada regular es de aproximadamente $ 63 millones (90% del monto que recuerda). Si se despidió el 1 de diciembre el 1 de diciembre, 2025, sería casi $ 60 millones».

El salario de DeBoer supera al menos $ 10 millones cada año de su considerable acuerdo con Alabama.