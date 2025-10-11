852 miembros del personal conjunto aseguran la manifestación en Monas hoy

Jacarta – Cientos empleado Se desplegaron fuerzas conjuntas para asegurar la manifestación desde masa en nombre de la Alianza Musulmana en Defensa de Palestina (AMBP) el sábado 11 de octubre de 2025.

«Fortaleza seguridad Personal del área central de Yakarta 852″, dijo el jefe de relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta Central, Ipda Ruslan Basuki, el sábado 11 de octubre de 2025.

La llamada de seguridad se realizó desde las 09:00 WIB. Está previsto que las masas expresen sus aspiraciones en el cruce del sudeste de Monas, en el centro de Yakarta.

Ruslán subrayó que la seguridad se llevará a cabo de manera convincente. «Por favor, pronuncien discursos de manera ordenada, no provoquen, no luchen contra los agentes y evitemos acciones como quemar neumáticos, cerrar carreteras o dañar instalaciones públicas», dijo Ruslan.

Ruslan añadió que expresar opiniones en público es un derecho de los ciudadanos garantizado por la ley. Pero debe hacerse de forma pacífica.

«Mantengamos un ambiente propicio para que el mensaje transmitido pueda ser bien recibido», afirmó.

