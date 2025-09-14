84 toneladas de basura recolectada, todavía hay 210 toneladas más

Bali, vivo – Cinco días después de la gran inundación que golpeó a Bali, Ministro de Medio Ambiente (LH) Hanif Faisol Nurofiq señaló que había 84 toneladas de basura recolectadas con éxito. Sin embargo, se estima que este número es una pequeña parte, porque todavía hay alrededor de 210 toneladas que tienen más probabilidades de recolectar de las inundaciones restantes.

En un esfuerzo por acelerar la limpieza, el Ministerio del Medio Ambiente se asocia con mil personas de varios elementos para limpiar las áreas afectadas.

«Hay 1.100 personas que continúan los esfuerzos (limpieza) que se han realizado hace unos días. Son de elementos de la Policía Nacional, TNI, residentes, estudiantes, ONG, taxis de motocicletas en línea, la comunidad de Pencak Silat», dijo Hanif en Denpasar, Bali, domingo (9/14/2025).



Casas afectadas por inundaciones en el área de Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali

Desde las 07.30 tiempo del oeste de Indonesia, las actividades de limpieza se llevaron a cabo en el mercado de Kumbasari, el mercado de Badung y a lo largo de la carretera Sulawesi, la ubicación que estaba sumergida por el agua del río Tukad Badung el miércoles (10/9/2025) por la mañana.

Debido a que la basura se clasifica como un impacto en el desastre, el gobierno central da permiso al gobierno provincial de Bali para deshacerse del TPA Suwung con un límite de mes.

«Transmitimos al gobernador para llevar la basura al TPA Suwung porque esta es una basura específica de una emergencia debe tratarse adecuadamente para que toda la basura durante un mes se transporte al manejar allí», dijo.

Después de caer directamente para limpiar el lodo en el área del mercado de Kumbasari, Hanif evaluó que el proceso de recuperación tomaría varios días. Otro obstáculo es la cantidad de basura que obstruye los ríos y el drenaje, además del potencial de lluvia que aún puede enjuagar a Bali.

«Debido a la emergencia, fue arrojado al TPA Suwung y se manejó allí porque no se pudo manejar aquí para ver su emergencia. Sin embargo, debemos aumentar el manejo de los desechos de las fuentes», dijo.

Hanif también enfatizó que este desastre de la inundación fue una advertencia importante para que la región fuera más grave en la mitigación. Destacó que la cubierta del bosque aguas arriba aún era mínima, por lo que la absorción de agua era baja.

«El gobernador y todo en Bali deben regresar para mantener la calidad de la naturaleza que aparentemente no ha podido resistir las altas lluvias porque la cubierta del bosque debe devolverse en el área aguas arriba allí», dijo.

Basado en los registros del ministerio, Bali requiere casi 14 mil hectáreas de cobertura forestal en la cuenca (DAS) a Denpasar y Badung para que la infiltración de agua sea más óptima.

«En la corriente aguas arriba, solo el 3 por ciento del bosque, por lo que el gobierno regional está diseñando para ser plantado al menos 3 años se ha completado al involucrar a todos, luego en la corriente posterior hay un problema de desechos y fronteras del río, con la calibración de lluvia muy extrema que no debería estar jugando», Hanif cerró su declaración. (ENTRE)