84 de los 200 grandes atrasos fiscales cazados por el Ministro de Finanzas de Purbaya han cumplido la obligación, el valor es RP. 5.1 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa reveló las últimas actualizaciones relacionadas con 200 atrasos fiscales El monto ha sido Inkrah, con obligaciones fiscales de hasta Rp 60 billones.

Según Purbaya, ha habido hasta 84 de 200 contribuyentes que han realizado pagos, con un valor actual actual de Rp5.1 billones.

«Hasta septiembre, había 84 contribuyentes que habían realizado pagos o cuotas con un valor total de Rp5.1 billones», dijo Purbaya en los medios de comunicación en la oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Purbaya afirmó que su partido continuaría persiguiendo los grandes atrasos fiscales para que pudieran completar sus obligaciones. La mayoría de los atrasos fiscales son contribuyentes de la compañía. En cuanto a los contribuyentes individuales, la cantidad es relativamente pequeña.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

También se dirige a que todos los proyectos de ley se pueden completar a fines de 2025. «Continuaremos persiguiendo esto, hasta que termine el final del año. Lo que está claro es que no pueden correr más ahora», dijo Purbaya.

Anteriormente, nuestra conferencia de prensa APBN de septiembre de 2025 en Yakarta, el lunes (22/09), Purbaya dijo que buscaría 200 contribuyentes importantes para recaudar atrasos fiscales que tenían permanentes o Inkrah con un potencial de absorción de RP60 billones.

«Tenemos una lista de 200 grandes residentes fiscales que han sido Inkrah. Queremos perseguir y ejecutar alrededor de RP50 billones a RP60 billones», dijo. (Hormiga)

