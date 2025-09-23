800 hectáreas de tierra en 2 aldeas en Bogor Regency se convirtieron en una garantía de la deuda bancaria, los servicios de tierras de los residentes fueron bloqueados

Bogor, Viva – residentes en dos aldeas en Bogor RegencyWest Java, en medio de un malestar. Tierra con un área total de alrededor de 800 hectáreas en Sukamulya Village y Desa SukaharjaDistrito de Sukamakmur, se dice que es una garantía de la deuda bancaria y ahora se informa que se subasta pronto.

Leer también: Molesto en un camión minero de Lalang durante el día, los residentes de Parungpanjang Gerudug Pos Diskub



Este problema surgió después de la información que circulaba que la tierra habitual en la región se había utilizado como garantía en préstamos a bancos privados desde hace décadas.

Basado en documentos de la aldea de Sukaharja en 1983, 406 hectáreas de tierra habitual que bordea la aldea de Sukawangi se registraron como garantía de préstamos. Este problema está relacionado con la disputa de tierras confiscada para la Asistencia de Liquidez del Banco Indonesia (BLBI).

Leer también: Mahfud MD reveló 4 nidos de mafia de corrupción, hay directores de impuestos y aduanas



El secretario de la aldea de Sukaharja, el distrito de Sukamakmur, Adi Purwanto, explicó el origen de este problema.



Oficina de la aldea de Sukaharja, Bogor Regency

Leer también: ¡No se deje engañar! Aquí le mostramos cómo evitar la compra de tierras de disputas



«A partir de PT Bank Development Asia, Darmawan otorgó un préstamo a H. Madrawi como director de PT Perkebunan y National Animal Whatyry Gunung Jatus Satu en ese momento con un presupuesto total de RP850 millones con un presupuesto de aproximadamente 406 hectáreas», dijo el secretario de la aldea de Sukaharga ADI citado por TVONE, martes 23 de septiembre, 2025.

Servicio Tierra Obstruido

Adi dijo que actualmente su pueblo estaba bloqueando los asuntos de la administración de tierras. Aun así, hay un poco de margen de maniobra de la aplicación de la ley para atender documentos con ciertos procedimientos.

«Por el momento, nuestra aldea fue bloqueada en los servicios de administración de tierras. Pero en 2025 la oficina del fiscal había proporcionado la libertad de cuidar la administración de tierras, pero el mecanismo tuvo que ir primero al BPN. Debe ser trazado primero en el campo de la tierra para ser administrado por la administración. Costos agregados automáticamente», dijo.

Se han realizado esfuerzos a través de deliberaciones y audiencias del pueblo con el Bogor Regency DPR. Como resultado, hay una apertura de bloque, aunque en la práctica la administración de certificados no se ha ejecutado por completo.

«Pero las 445 hectáreas todavía están tramando, aún no pueden procesar el nombre o la gestión de las letras», dijo.

La noticia de que la tierra será subastada para hacer los disturbios de los residentes. Instaron a que este problema se resuelva rápidamente y bloquee inmediatamente.

«Los ciudadanos esperan que la compañía se termine rápidamente, desbloquee lo antes posible», esperó.

Mientras tanto, el estado de la propiedad certificada de la tierra es una gran pregunta para los residentes.