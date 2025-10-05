80 aniversario del TNI, Ministro de Defensa Sjafrie: No lastimes a la gente

Yakarta, Viva – Ministro de Defensa (Ministro de defensa) Sjafrie Sjamsoeddin aconsejó en el impulso del 80 aniversario del Ejército Nacional Indonesio (TNI) Todos los soldados de TNI siempre estuvieron presentes para superar las dificultades de la comunidad.

También pidió a todos los soldados de TNI que continúen fortaleciendo la lealtad a la misión del país y, mientras mantenían la disciplina del soldado, y defienden el honor de los soldados por encima de todo.

«Tni nació por gente y servir a la gente y volverá a la gente. Por esta razón, todos los soldados de TNI siempre están presentes y participan activamente superar las dificultades de las personas que los rodean, y nunca perjudicaron a la gente «, dijo el Ministro de Defensa Sjafrie en una declaración de video recibida en Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

El Ministro de Defensa también apeló a que todos los soldados siempre fueran fieles a la identidad del TNI como un ejército popular, ejército guerrero, ejército nacional y ejército nacional.

«Pedimos oraciones a toda la nación indonesia, que Dios Todopoderoso proteja el servicio TNI al estado y la nación», agregó.

El viaje de 80 años del TNI como herramienta de defensa nacional es inseparable de los valores del espíritu de la lucha de la generación de 1945. El espíritu de lucha, dijo el Ministro de Defensa, se convirtió en una motivación para el servicio para la próxima generación de TNI para defender la República de Indonesia basada en Pancasila y la Constitución.

Mientras tanto, al enfrentar los desafíos de la defensa nacional, Sjafrie dijo que el Ministerio de Defensa y el TNI continuaron fortaleciendo el desarrollo de las fuerzas de defensa a través de la construcción del escudo Trisula nusantara al aumentar la capacidad de todas las dimensiones.

El Ministerio de Defensa, agregó, continuó organizando políticas y estrategias de defensa nacional para fortalecer el poder de la nación mediante la construcción de componentes de reserva en todas las regiones de Indonesia para fortalecer los componentes principales del TNI.

«El Ministerio de Defensa también continúa fortaleciendo la independencia de la industria de la defensa nacional para mantener las necesidades del TNI en la realización de sus funciones», continuó el Ministro de Defensa.

Agregó que la implementación de la defensa nacional se llevó a cabo universo al involucrar a todos los elementos de la nación con la estrategia de defensa defensiva de Indonesia sin ambiciones ofensivas contra otros países, excepto para proteger el territorio territorial y proteger la seguridad del pueblo indonesio.

«La política de defensa también está dirigida a aumentar la conciencia nacional sobre los esfuerzos de la desintegración de la nación y expandir la cooperación internacional a través de la participación activa en las operaciones humanitarias y las misiones de paz bajo las Naciones Unidas», dijo.