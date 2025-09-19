8 proyectos catalán para ver en 2026

A pesar de no haber envuelto un estelar 2025, coronado por 27 proyectos presentados en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián de España, la industria cinematográfica catalana ya está mirando hacia el futuro.

Si este año trajeron grandes éxitos del festival como «Romería» de Carla Simón, «Sirāt» de Oliver Laxe y «Sordos» de Eva Libertad, 2026 parece estar listo para usar otra ola significativa de talento catalán. Director de «Paciftion» Albert Serra se está preparando para estrenar «fuera de este mundo», su debut en inglés protagonizando Riley KeoughMientras que el reconocido director de «Jokes and Ciginces» David TrueBa aborda su propia novela con el drama romántico no convencional «Always Winter». El arqueólogo animado favorito de España regresa para otra aventura en la cuarta entrega de la serie «Tadeo Jones» de Enrique Gato, y la estrella de «Sirāt» Sergi López se enfrenta a la muerte en la conmovedora «la ballena» de Sylvère Petit.

Si bien se ofrece mucho cuando se trata de directores ya establecidos, el Año Nuevo trae consigo una cosecha de jóvenes talentos prometedores. Los debuts para ver incluyen «Iván & Hadoum», del coguionista de «Veneno» Ian de La Rosa, y «Sealskin», de la directora ganadora de Goya, Irene Moray.

Abajo, Variedad Te ayuda a realizar un seguimiento de los proyectos catalán para ver en 2026:

«Fuera de este mundo», Dir. Albert Serra

(Andergraun Films, Arte France Cinema)

El debut en inglés del director de «Paciftion», «Out of This World», fue uno de los títulos calientes en el mercado cinematográfico de Cannes de este año y podría aparecer en la Croisette en 2026. Riley Keough reemplazó previamente a Kristen Stewart en el proyecto, que sigue una delegación estadounidense que viaja a Russia durante la Guerra del Ukrainian para tratar de encontrar una solución económica a una disputa económica. Mientras que principalmente en inglés, la película, que se encuentra actualmente en postproducción, también contará con un diálogo ruso.

«Siempre invierno» («siempre invierno»), dir. David TrueBa

(Ikiru Films, Atresmedia Cine, La Terraza Films, Blitz the Movie Aie, Wrong Men)

Por primera vez en su carrera elogiada, el ganador de Goya («Jokes and Cycingettes») está adaptando una de sus propias novelas, y una de las mejores, la novela 2015 «Blitz». «Always Winter» reúne al director con David Verdaguer, quien interpreta a un arquitecto de 30 y tantos años que inesperadamente se enamora de un voluntario de 60 y tantos jugados por Isabelle Renauld («Eternity and a Day») mientras está en un viaje de trabajo a Belgium. La película está actualmente en postproducción. Factory de cine maneja las ventas.

«Iván y Hadoum», Dir. Ian de la Rosa

(Sin Films, Vayolet, Port Au Prince, Film Saga)

El muy esperado debut característico de uno de los principales talentos emergentes de España, «Iván & Hadoum» sigue a la pareja titular de Trans Man Iván y Hadoum español, que se enamoran en el trabajo y van en contra de la oposición firme de amigos y familiares. De La Rosa coescribió el exitoso programa de HBO Max «Veneno». Su breve «Farrucas» fue nominado para un premio Goya y ganó un premio Gaudí, convirtiéndolo en el primer cineasta trans en ganar tal premio en España. La película se realiza en colaboración con RTVE, Canal Sur y Movistar+.

«SEALSKIN» («SEAL SKIN»), Dir. Irene Moray

(Fiest Media, Vilaüt Films)

Ganador del Premio Goya al mejor cortometraje para «Watermelon Juice» de 2019, Moray está actualmente en producción con su debut mágico de realista, «SEALSKIN». Después de la pérdida de su abuela, la flora limpia se conecta profundamente con un maestro que, poco a poco, se está volviendo transparente. Con la ayuda de un jardinero sensible, Flora se propone cuidar a su amiga y ayudarla a salir de una relación tóxica antes de que desaparezca para siempre. En colaboración con Filmin y Movistar Plus+.

«Santas» dice. Mikel Gurrea

(Medios, Noche, Películas de Villaüt)

Los cortometrajes de Gurrea han tocado festivales importantes como Venecia y San Sebastián. Su debut de 2022 «Suro» ganó el Premio Fipresci en el Festival Vasco y le valió una nominación Gaudí al Mejor Nuevo Director. La característica de segundo año del director, actualmente en preproducción, cuenta la historia de una mujer joven que lucha por cuidar a su madre moribunda, quien, en desesperación, decide unirse a una peligrosa banda de ladrones especializados en el robo de figuras religiosas.

«Tadeo Jones 4» («Tad the Lost Explorer 4»), Dir. Enrique gato

(Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup, TadeOfilms)

El alabado diseñador de animación Gato regresa con otra aventura protagonizada por su tres veces personaje ganador de Goya Tadeo Stones. Un proyecto primordial, la película hará que el arqueólogo ingrese al nuevo territorio: viajes en el tiempo. Cuando Momia se pone celoso de la hija de dos años de Tad, Olimpia, viaja en el tiempo para tratar de evitar que la niña haya nacido. El arqueólogo y su esposa luego persiguen el reloj para salvar a su amada niña. Actualmente en producción, se trata de si el proyecto podría estar listo o no para un arco de Annecy en 2026.

«La buena hija» («La buena hija»), Dir. Júia de Paz

(Avalon, Krater Films, Astra Pictures)

Uno de Variedad’S 2021 Directores españoles para rastrear y berlín Los talentos homenajeados, De Paz, sigue su debut ganador de Málaga «AMA» con un drama familiar que primero encuentra a la joven Carmela y su madre que se mudan a la casa de su abuela después de la separación de sus padres. La sombra del padre de Carmela, un artista plástico que idolatra, enviará a las tres mujeres en un viaje vital de introspección para comenzar a construir el futuro que merecen. Con la colaboración de RTVE y Movistar+.

«La ballena» («La Balena»), Dir. Sylvère Petit

(Películas de ICI Mediterranean, Imagic, IOTA Production)

Protagonizada por «Sirāt» y «Pan’s Labyrinth», el ganador de César Sergi López, «The Whale» es el debut de ficción del documentalista y fotógrafo Petit («Vivant Parmi Les Vivants»). Ambientada en una ciudad mediterránea en el otoño de 1985, la película comienza con una ballena muerta en tierra. El cultivador de vinos Corbac hace su misión salvar al esqueleto de una amenaza para la salud, la película que explora la conexión de la naturaleza, el océano y la vida de los hombres y su hija. La película está filmando actualmente.