8 por ciento de excedente monzónico registrado en India, pero el este, déficit de la cara noreste







Los cuatro meses monzón La temporada llegó a su fin el martes con el país registrando un ocho por ciento más de la lluvia normal, dijo el Departamento de Meteorología de la India.

El jefe de IMD, Mrutyunjay Mohapatra, dijo que el país vio una temporada de monzón «muy exitosa», aunque estuvo marcada por muchos desastres, incluidos Cloudburst, deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra.

India registró 937.2 mm de lluvia contra la normalidad de 868.6 mm en toda la temporada de monzón de cuatro meses, un excedente del 8 por ciento.

Este y noreste India registró 1089.9 mm de lluvia, un 20 por ciento por debajo de la normalidad de 1367.3 mm.

Bihar, Arunachal Pradesh, Assam y Meghalaya vieron lluvias deficientes en tres de los cuatro meses monzónicos, dijo Mohapatra.

«La lluvia sobre el este y el noreste de la India, esta temporada del monzón fue la segunda más baja desde 1901. La lluvia más baja (1065.7 mm) en la temporada del monzón en la región se registró en 2013», dijo Mohapatra durante una conferencia de prensa en línea.

«La lluvia sobre el este y el noreste de la India ha sido deficiente en muchos años en los últimos tiempos. Hay una tendencia (que muestra) que la lluvia sobre esta región está disminuyendo desde 2020. Los estudios también muestran que lluvia En el este y el noreste de la India ha disminuido en los últimos 20 años «, dijo.

El noroeste de la India recibió 747.9 mm, 27.3 por ciento más que el normal de 587.6 mm.

Mohapatra dijo que este fue el más alto desde 2001 y el sexto más alto desde 1901.

Todo distritos En el noroeste de la India registrada por encima de la lluvia normal en junio, agosto y septiembre, dijo.

La India central registró 1125.3 mm de lluvia, 15.1 por ciento más alto que la normal de 978 mm, mientras que la península del sur calificó 9.9 por ciento más de lluvia que la normalidad de 716.2 mm.

