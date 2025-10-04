8 países con las mayores reservas de oro del mundo, China y Rusia están muy por detrás de los Estados Unidos.

Yakarta, Viva – El oro no es solo como una joyería brillante, sino que se convierte en la columna vertebral de la economía nación. Esto se debe a que este precioso metal es uno de los activos económicos cruciales.

Aunque ahora el mundo se está cambiando cada vez más a la digital con la presencia de criptografía y sistemas de pago electrónico, el papel del oro es insustituible y sigue siendo atractivo a los ojos del público. Este objeto brillante es un apoyo a la confianza de los inversores, manteniendo la estabilidad económica, así como la fortaleza de seguridad financiera de un país.

No es de extrañar, el país con Una sugerencia de oro Grande es visto como más resistente para enfrentar la agitación global. Según los últimos datos sobre el Mundial Gold Council (World Gold Council) citado de Times de la IndiaAquí hay ocho países con los mayores depósitos de oro del mundo.

1. Estados Unidos de América



Ilustración económica de los Estados Unidos

Estados Unidos se convirtió en el país con el mayor número de depósitos de oro en el mundo, alcanzando 8,133.46 toneladas hasta el segundo trimestre de 2025. Esta cifra es relativamente estable en las últimas dos décadas, lo que refleja la consistencia de la superpotencia como el mayor poseedor de oro del mundo de vez en cuando.

En 2001, las reservas de oro del tío Sam habían acumulado 8,149.05 toneladas de oro, así como el récord más alto de todos los tiempos. Mientras que los depósitos de oro más bajos son 8,133.46 toneladas en el tercer trimestre de 2025.

2. Alemania

En la segunda posición está Alemania, que posee 3.350.25 toneladas de oro. El número disminuyó en comparación con 3,351.28 toneladas en el primer trimestre de 2025. La pila de oro propiedad de Alemania es actualmente una reserva de al menos los últimos 25 años. Mientras tanto, los ‘más ahorros’ de oro que Alemania ha tenido 3,468.60 toneladas en el tercer trimestre

3. Italia

Italia ocupa el tercer lugar con 2,451.84 toneladas de reservas de oro. Curiosamente, este número casi nunca ha cambiado en los últimos 25 años, mostrando una consistencia que rara vez es propiedad de otros países.

4. Francia

Francia ocupa el cuarto lugar con una reserva de 2,437 toneladas de oro. El país tenía un depósito de oro de más de 3.000 toneladas en 2002 y luego cayó dramáticamente en diez años a 2,435.38 toneladas. Sin embargo, Francia puede mantener la estabilidad de sus reservas de oro hasta la fecha.

5. Rusia

Hasta el segundo trimestre de 2025, Rusia registró reservas de oro que alcanzan las 2,329.63 toneladas. El país agregó agresivamente reservas de oro en las últimas dos décadas, elevándose de solo 343 toneladas en 2000 a más de 2,300 toneladas en este momento.