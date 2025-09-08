8 nuevas características de la serie iPhone 17

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana celebrará una celebración anual el 9 de septiembre hora local o el 10 de septiembre de 2025 WIB lanzando iPhone 17 Serie y otros dispositivos.

Leer también: ¿El precio de la serie de iPhone 17 afectado por las tasas de importación?



El lanzamiento de la nueva generación de iPhone esta vez es parte de una serie de lanzamiento de productos en el otoño y se espera que ayude a Apple a enfrentar una competencia cada vez más feroz de Samsung Electronics, Alphabet Inc. Google, así como las marcas chinas como Huawei, Realme, Oppo, Vivo y Xiaomi.

A diferencia de otros gigantes de tecnología de Silicon Valley, Apple se considera rezagada en el espacio generativo de inteligencia artificial (AGI).

Leer también: ¡Apple y Samsung están enojados! Xiaomi está amenazado con ingresar a los canales legales debido a los anuncios de sátira



El sistema operativo iOS 26, que se presentó por primera vez en junio de 2025, no tiene una actualización significativa de IA.

Esto no es sorprendente porque el iPhone es el mejor producto vendido de Apple, que contribuye con aproximadamente la mitad de las ventas totales, y la compañía busca mantener su relevancia en la era de la inteligencia artificial (IA).

Leer también: Apple invirtiendo intensamente en los EE. UU. Después de tratar a Trump, BKPM garantiza que su inversión en RI es segura



iPhone también es el núcleo del servicio comercial de Apple, y es la razón principal por la que las personas compran productos adicionales como Apple Watch, AirPods y carcasa.

Apple también mantiene este ecosistema rentable en medio de la amenaza de interferencia de dispositivos basados ​​en IA que tienen el potencial de sorprender a la industria.

Por lo tanto, Apple apuesta en hardware o hardware para mantener a los clientes atados al ecosistema del producto.

La primera vez en cinco años, Apple presentará una actualización de diseño a gran escala para el iPhone.

El último modelo de alta gama, iPhone 17 Pro Y Pro Max, tendrá una nueva espalda que da una apariencia nueva al área de la cámara.

También hay un nuevo modelo completo, al que se espera que se llame iPhone 17 Airtendrá un cuerpo ultrafino.

Este dispositivo marcará el inicio del período de tres años del nuevo diseño de iPhone. La versión futura, plegables teléfonos móviles, que se anunciarán el próximo año y la advertencia de iPhone 20 años con un cuerpo de vidrio planeado para ser lanzado en 2027.

Algunas fugas en circulación dicen que Apple cambiará muchos aspectos de su diseño y tecnología. Aquí hay 8 nuevas características de la serie iPhone 17 citadas desde el sitio. Macrumores:

Apple incrusta el sistema de enfriamiento de la cámara de vapor para un rendimiento óptimo sin calor excesivo.

iPhone 17 Pro MaxSe espera que la variante más alta de esta serie esté equipada con una batería mayor de 5,000 mAh.

Ya no usa Broadcom, el iPhone 17 está equipado con diseños de Apple Wi-Fi 7.

Se rumorea que tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Air tienen 12 GB de RAM, un aumento de 8 GB en la serie iPhone 16, para admitir Apple Intelligence y Multitarking.

La resolución de la cámara selfie saltó dos veces como antes.

El iPhone 17 Pro utilizará una cámara de teleobjetivo de 48MP, un aumento de 12MP en el iPhone 16 Pro.

Grabación de video delantera a la vez

Según Jon Prosser (tecnología de la página principal), el iPhone 17 Pro y Pro Max pueden grabar video con las cámaras delanteras y traseras simultáneamente directamente desde la aplicación de la cámara.

Esta característica ha sido probada en el iPhone 16 Pro pero no se ha lanzado. Con una cámara trasera completa de 48MP, es probable que la grabación de video 8k esté presente en el iPhone 17 Pro.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta, no se puede creer que estas diversas filtraciones sean 100 por ciento hasta que Apple anuncie oficialmente la serie del iPhone 17.