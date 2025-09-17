8 Notas críticas del DPR para el Ministro de Ferry Cooperativo Juliántono

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión VI RPD RI, Nurdin Halid dio 8 registros críticos para el ministro CooperativaFerry Juliántono en la realización de sus deberes, especialmente en la implementación de la Cooperativa de la Villa Roja y Blanca (Kopdeskel).

En la Reunión de Trabajo de la Comisión VI con el Ministro de Cooperativas Fery Juliántono hace algún tiempo, hizo hincapié en la importancia de una estrategia efectiva para que el programa realmente se estuviera funcionando.

Nurdin reveló que, según su visita a Bone y Maros Regency, South Sulawesi, 17 cooperativas de la aldea en el distrito de Mare no se habían movido porque no tenían un cargo claro, gestión o dirección de trabajo.

También alentó al Ministerio de Cooperativas a reformarse inmediatamente para que la cooperativa pudiera proporcionar beneficios concretos para la comunidad de la aldea y garantizar el futuro del movimiento cooperativo en Indonesia.

Reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes VI junto con el Ministerio de Cooperativas

La primera nota para el Ministro de Cooperativas es el éxito del programa cooperativo de la aldea de Kelurahan Merah Putih, debe ser apoyado por un gobierno sólido, instructores cooperativos experimentados y la certeza legal de las instituciones cooperativas nacionales.

Según él, 80 mil gerentes de capacitación y asistente Kopdeskel serían mucho más efectivos si involucrara a más de 7.500 instructores cooperativos certificados que habían sido impresos por las instituciones de educación cooperativa (Lapenkop).

«Se considera que el instructor, que se extiende en toda Indonesia y se educa con el presupuesto estatal, tiene una comprensión profunda del principio de las cooperativas para que su potencial debe optimizarse para fortalecer la implementación del programa», dijo Nurdin en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

En segundo lugar, Nurdin enfatizó que Kopdeskel debe poder abrazar todo Umkm que se extiende en pueblos y ciudades se convierte en miembro bajo la cooperativa de la aldea. Nurdin destacó la importancia de la existencia de Village y Kelurahan MISMES como una parte integral del programa MP Kopdeskel.

«La presencia de Kopdeskel no debe matar a las pequeñas empresas. De hecho, los puestos de MIPYS deben usarse como socios en cooperación, por ejemplo, siendo un subgent en la distribución de fertilizantes subsidiados y otras necesidades básicas. De esa manera, las MIPYME de la aldea y la ciudad no se excluen, sino que se fortalecen», dijo Nurdin.

En tercer lugar, Nurdin Halid rechazó el uso de fondos de la aldea según lo garantizado por los préstamos de Kopdeskel a Himbara Bank, alegando que el jefe de la aldea solo actúa como un supervisor ex-ofio y no como una persona financiera a cargo de las cooperativas.

«No es justo si tienen que soportar la carga de las cuotas cuando el gerente o la gerencia cooperativa no pagan. Tiene el potencial de causar problemas legales mientras perjudica el desarrollo de la aldea», dijo.

Cuarto, Nurdin Halid sugirió que el Ministerio de Cooperativas o la Fuerza de Tarea para la aceleración de Kopdeskel necesita formar un comité ético desde los niveles centrales, provinciales para distritos porque la posición del jefe de la aldea y Lurah como el líder gubernamental más alto de la aldea se convirtió en el presidente de la supervisión ex oficio de Kopdeskel.

«Este comité monitoreará y recibirá quejas de los miembros de Kopdeskel cuando ven que hay indicios de jefes de aldea y lanah que cometen violaciones éticas. Por ejemplo, utilizando el Kopdeskel para el beneficio de grupos, familias o políticas electorales de sí mismo. No viola leyes positivas, pero existe una posible violación de ética allí», dijo Nurdin.

Presidente indonesio Prabowo Subianto cuando inaugura la cooperativa de la aldea roja y blanca Foto : Muchlis Jr – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Quinto, Nurdin Halid enfatizó la importancia de la socialización masiva y efectiva relacionada con el libro manual de Kopdeskel, especialmente con respecto al sistema de trabajo correcto y la gestión de las cooperativas, el modelo negocio Cada unidad de negocios, a la hoja de ruta, así como los indicadores de salud y el éxito cooperativo, con los principales objetivos del Presidente de la Gestión, el Presidente del Supervisión, el Gerente Cooperativo y el Asistente de Negocios.

Sexto, Nurdin Halid enfatizó que, además de construir Kopdeskel, el Ministerio de Cooperativas también debe ser responsable del progreso de alrededor de 130 mil cooperativas que ya existen en varios sectores comerciales.

Recordó que el Ministro de Cooperativas no solo era el Ministro del MP Kopdeskel, sino también el Ministro de todas las cooperativas existentes, de modo que con un presupuesto limitado del Ministerio de Cooperativas, debe centrarse en el fortalecimiento de las regulaciones, las políticas a favor de las cooperativas, así como el diseño de un modelo de colaboración entre el MP Kopdeskel y la cooperativa que ha estado funcionando.

Séptimo, Nurdin le pidió al nuevo ministro de cooperativas que completara inmediatamente el dualismo de Dekopin. Porque, según él, Dekopin es un socio estratégico del gobierno para avanzar en las cooperativas de acuerdo con el mandato de la Constitución del Artículo 33 Párrafo 1.

«Debe entenderse, Dekopin, Dekopinwil y Dekopinda son activos estratégicos del gobierno porque la estructura decopina del centro a las regiones está llena de profesionales cooperativos que están llenos de experiencia en el negocio cooperativo», dijo Nurdin.

Octavo, Nurdin Halid enfatizó que la gestión y gestión de Kopdeskel deben desarrollar un negocio basado en recursos naturales, cultura local y las necesidades de los miembros porque las cooperativas son sistemas y valores socioeconómicos basados ​​en la comunidad que han demostrado ser exitosos en muchos países desarrollados.