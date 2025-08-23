8 momentos épicos en el programa de estreno Sabang Merauke 2025, ¡Punung miles de espectadores!

Yakarta, Viva – Actuaciones teatrales colosales Rendimiento de Sabang Merauke – El indonesio Broadway 2025, titulado Hikayat Nusantara, se celebró con éxito en el Arena de Indonesia, Senayan, Yakarta.

La Noche de Premiere Show celebrada el viernes 22 de agosto de 2025 se convirtió en el primer momento para la audiencia en ver el escenario dos veces más grande que la actuación del año pasado, completa con iluminación dramática, imágenes espectaculares y arreglos en el escenario que presentaron la colosal experiencia teatral de Broadway que nunca antes se había visto. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Esta actuación combina música, danza, teatro y disfraces en un espectáculo impresionante. Se reviven las historias de la gente del archipiélago, desde la saga de Yuyu Kangkang y Malin Kundang, SI Tumang, Mahadewi, hasta la saga de posibles carbones, visualizados a través de 31 canciones, más de 100 coreografías y más de 800 disfraces de bailarines y 40 apariciones especiales de cantantes, presentando nuances tímicos y completas. Aquí hay algunos momentos épicos que se muestran:

Sabang Merauke Performance.

Bagong y gasolina

La historia se abre con la aparición de Bagong (Indra Bekti) y el gasolina (Risang Janur Wendo), dos Punakawan que guían el curso de la historia con humor e interacción. Informaron a Semar que se había completado la misión de presentar a los héroes, pero Semar dio un nuevo mandato: había un peligro latente que amenazaba las artes de la tradición y el archipiélago cultural.

Fueron acompañados por Zee (Zahara Christie), una generación joven llena de entusiasmo, y la esposa de Semar, Kanastren (Sruti Respati), que agregó dimensiones emocionales y nuevas en la historia. El esplendor del escenario se sintió inmediatamente a través de la canción «Padang Wulan» del centro de Java, que fue entregado por Nino Prabowo, presentó la figura mitología de Yuyu Kangkang como la apertura de la saga Nusantara.

Aceh

De Aceh, Yuyun Arfah, Gabriel Harvianto y Christine Tambunan cantaron «Bungong Jeumpa» con plena apreciación. Seguido de la atmósfera de sereno desde la tierra de Batak a través de «Butet» y «Rambadia» por Alsant Nababan con Yuyun Arfah y Christine Tambunan. Los afarnos de Jambi estuvieron presentes a través de la «hormiga injust-ajit» por Yura Yunita Junto con el coro del coro infantil (TRCC) de niños, trae diversión de la audiencia.

Lampung

De Lampung, la canción «Pang Lipang Dang» fue cantada con diversión por el coro de niños Resonanz que consta de niños de 8 a 13 años. Esta aparición es aún más especial porque también presenta tuping dance, un baile tradicional con una máscara típica de Lampung que por primera vez se presenta en la etapa de rendimiento de Sabang Merauke, agregando un nuevo color al viaje de la cultura del archipiélago.

Los vítores de la audiencia se hicieron eco cada vez más cuando del sur de Sumatra, Christine Tambunan y Gabriel Harvianto trajeron «Sriwijaya de gana» majestuosamente, enriquecido por la atracción de baile de león de clase mundial de Kong Ha Hong, quien hizo el escenario retumbado por sus atracciones energéticas.

Los aspectos más destacados emocionales vinieron de West Sumatra con la clásica historia de Malin Kundang, a través de la canción «Kambanglah Bungo» cantada por Taufan Purbo, quien interpretó a Malin Kundang y Mirade Sonia como la madre, presentando un drama lleno de emoción cuando Malin le dio perdón a su madre.

Esta escena presenta un drama lleno de emoción cuando Malin le rogó perdón a su madre, sacudiendo los corazones de miles de espectadores. La atmósfera luego cambió bulliciosamente con una gran colaboración en la mezcla «Remix Island Andalas United», iluminó el espíritu de la unidad de Sumatra.



Sabang Merauke 2025 Performance.

Sunda

Desde la tierra de Sunda, la leyenda del tumang fue revivida con «Manuk Dadali» traído por Roland Rogers, mostrando un símbolo de fuerza y ​​sacrificio.

Apariencia dramática yura yunita y Padi Reborn

El pico dramático en Yogyakarta está presente a través de la historia de Mahadewi, traída por Padi Reborn y Yura Yunita. La canción «Mahadewi» fue fortalecida por un efecto teatral espectro: Yura Yunita voló usando una honda en un dragón gigante, un momento espectacular que hizo que toda la Indonesia se sacudiera por la admiración de la audiencia.

Indonesia oriental

Desde el archipiélago oriental, la aparición del dúo Christine Tambunan y Alsant Nababan con la canción «Lulo» (Southeast Sulawesi) invitó a la audiencia a moverse. La atmósfera de Maluku era aún más animada con «Ayo Mama» de Mirade Sonia y Swain Mahisa, y «Hai Rame-Rame» que fue traída por la colaboración de Mirade, Swain y Roland Rogers.

Bali a Papua

Bali presenta «The Song Candidate Charcoal» de Pradnya Larasati, que presenta matices místicos y teatrales, mientras que Papua cerró la serie con «Sajojo», traída por Gabriel Harvianto, Roland Rogers, Yuyun Arfah y Christine Tambunan, cerrado por la banda de marzo Atracciones y la Correografía de la Guerra Spectacular.

Colaboración con Jember Fashion Carnaval

Todo el escenario vive gracias a más de 800 trajes de bailarín y 40 apariciones especiales de cantantes, por Jember Fashion Carnaval, Pesona Gondanglegi, Priyo Oktaviano, Anggoro Kancil y 19 diseñadores indonesios bien conocidos. Los accesorios decorados con oro originales y los adornos auténticos confirman la calidad de la etapa de clase mundial, mientras que el sistema ligero y visual que nunca se ha visto antes fortalece cada escena, incluido el momento del pico de Naga Mahadewi.

La música es procesada de manera cinematográfica por Elwin Hendrijanto, dirigida por el maestro Avip Priatna, acompañado por la Orquesta de Conciertos de Yakarta, la cantante de Batavia Madrigal y el Coro de los Niños Resonanz, presentando armonía entre los instrumentos tradicionales y modernos que encienden el carácter, el despojo de las emotiones y enfatizan las historias.

Como director, Rusmedie Agus ventiló su orgullo y armonía. Según él, esta actuación es un largo viaje del proceso creativo durante meses hasta que finalmente puede ofrecer una obra maestra en un escenario tan grande como el Arena de Indonesia.

«Ver música, baile, disfraces y arreglos de escenario combinados perfectamente es una felicidad invaluable. Esta actuación no es solo entretenimiento, sino un trabajo de calidad que nació de la investigación con figuras culturales. Valores originales que no se pueden cambiar, mantenemos la autenticidad, pero aún lo empacamos para que podamos ser relevantes y disfrutados de la generación más joven», dijo durante una sesión de conferencia de prensa.

Después del estreno, el Sabang Merauke-the Indonesia Broadway 2025 se celebrará nuevamente el 23 y 24 de agosto de 2025, cada 2 espectáculos por día, en Indonesia Arena, Senayan, Yakarta.