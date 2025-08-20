8 Los viajes de Whoosh fueron cancelados por el terremoto en Bekasi, se devolvió el boleto del 100 por ciento

Yakarta, Viva – Pt Indonesia China Train Fast (Cicatriz) Cancelar el viaje Homicidio A partir de 20.00 a 21.25 que no se ha enviado hoy. Este es un resultado terremoto Tierra que ocurre en la región de Java Occidental y sus alrededores.

Gerente General Secretario Corporativo La presidenta de KCIC EVA hizo hincapié en que la seguridad operativa de Whoosh era lo más importante después de la magnitud 4.9 que ocurrió el miércoles de agosto de 2025 con 19.55 WIB en el distrito Bekasi.

«La notificación del terremoto se detectó a través del sistema Sistema de advertencia temprana de terreno terrestre Lo que se instala a lo largo del camino Whoosh, para que el viaje pueda ser asegurado de inmediato «, se citó a Eva a partir de su declaración, miércoles, agosto de 2025.

Los detalles de los 8 viajes cancelados se desvían de la estación Halim: G1057, G1059, G1061 y G1063. Luego salga de la estación de Tegalluar: G1058, G1060, G1062 y G1064

Afirmó que los pasajeros afectados por la cancelación obtendrán un centro de devolución de boletos del 100 por ciento. El proceso de devolución se puede realizar a través del mostrador de la estación hasta H+3 después del horario de salida. El fondo de devolución se lleva a cabo mediante efectivo y métodos de transferencia.

Además de dar un retorno completo, KCIC también dirigió a varios pasajeros afectados en la estación de Padalarang para continuar el viaje usando el tren Pangandaran a Gambir desde la estación Padalarang Kai partió a 22.21 WIB.

KCIC coordinó con proveedores de transporte en línea que han trabajado juntos para maximizar los servicios y garantizar que los pasajeros puedan continuar su viaje cómodamente.

«Esta decisión fue tomada como un paso anticipatorio para la seguridad de los pasajeros, que siempre es la principal prioridad de KCIC», concluyó.