8 goles inolvidables de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo, el último número hace historia mundial

VIVA – cristian ronaldo Puede que haya cumplido 41 años el 5 de febrero de 2026, pero su nombre no ha desaparecido del escenario del fútbol mundial. En un momento en el que muchos jugadores de su edad se han retirado o se han hecho a un lado, la megaestrella Portugal Todavía marca goles activamente para el club y la selección nacional.

Lea también: Toni Kroos revela el gran desastre que tendría la Liga de Arabia Saudita si perdiera a Ronaldo



La agudeza y la longevidad de su carrera han convertido a Ronaldo no solo en un futbolista, sino en un ícono generacional. Una de las etapas que mejor describe su mentalidad y constancia es copa del mundo. No muchos jugadores pueden seguir marcando goles en cinco ediciones del torneo más importante del fútbol.

A lo largo de su participación en el Mundial, Ronaldo ha marcado ocho goles. Puede que este número no sea tan grande como el de otras leyendas, pero cada gol tiene su propia historia, momento y valor histórico.

Lea también: El Real Madrid vence al Valencia, Arbeloa dice que Mbappé puede superar a Cristiano Ronaldo

..

Aquí está el viaje ocho. El gol de Ronaldo en el Mundial que dio forma a su legado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Copa Mundial Alemania 2006

Lea también: Oportunidades abiertas para que Indonesia sea sede de la Copa Mundial de Fútbol Sala, Erick Thohir: Quién sabe, tal vez

..

1. El primer gol de Portugal contra Irán

Ronaldo todavía era una estrella en ascenso cuando apareció en Alemania en 2006. Tenía sólo 21 años y aún no se había convertido del todo en el centro del fútbol de Portugal. Su primer gol llegó de penalti contra Irán. Portugal ya estaba por poco por delante cuando Ronaldo se adelantó como verdugo. Con calma, burló al portero y aseguró la victoria de su equipo. Ese momento fue el comienzo de su largo recorrido en el evento de cuatro años.

Copa Mundial Sudáfrica 2010

2. Segundo gol de Portugal contra Corea del Norte

Cuatro años después, Ronaldo llegó como capitán del equipo. Su estatus ha cambiado, de joven talento a gran estrella. Su gol contra Corea del Norte estuvo entre los más singulares en la historia de la Copa del Mundo.

Al enfrentarse al portero, el balón rebotó en su cuello y cabeza antes de caer a sus pies. En una posición en la que casi perdió el equilibrio, aún pudo patear el balón hacia la portería. Un objetivo incómodo pero dulce.

Copa Mundial Brasil 2014

3. El tercer gol de Portugal contra Ghana

En Brasil, Ronaldo volvió a poner su nombre en el marcador. Marcó un gol de volea aprovechando el caos ante la portería de Ghana. Este gol aseguró la victoria de Portugal por 2-1.