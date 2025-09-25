8 Givi Motorcycle Box Lanzamiento al mismo tiempo en IMOS 2025

South Tangerang, Viva – PT Givi Indonesia lanzó oficialmente ocho nuevos productos a la vez en el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 en Ice BSD City, Tangerang. El evento tuvo lugar del 24 al 28 de septiembre de 2025 y se convirtió en la etapa principal de la presencia de varias innovaciones de los productores de accesorios de motocicletas.

El producto introducido incluye caja superior Y caja lateral Con un diseño más moderno y características de seguridad adicionales. Su presencia se dirige a motociclistas que necesitan espacio de almacenamiento práctico sin sacrificar la comodidad y el estilo.

Uno de los nuevos productos es Givi Ultimo 37A, que viene con emblemas de aluminio y sensación interna de la protección de contenido de equipaje. La versión de desarrollo, Ultimo 37A+, está equipada con material de aluminio en la parte superior y respaldo adicional para los pasajeros.

Además, Givi también lleva una serie de agua V49 con dos variantes reflectoras diferentes, a saber, rojo y ahumado. Este producto lleva un diseño aerodinámico que se prueba a través del túnel de viento y está equipado con un sistema de seguridad dual.

En la línea de Arena V45, hay variantes de reflector rojo y ahumado con una capacidad de 45 litros. Esta caja está diseñada para acomodar dos cascos de cara completa, y está equipada con una nueva carpeta interna.

Para las necesidades de viaje de larga distancia, hay un Outback Evo Smart 42 con un sistema de seguridad de bloqueo de seguridad inteligente. Esta caja de aluminio también tiene características adicionales, como el sistema de bisagra de resistencia ajustable y la palanca interna.

La serie EVO Outback también está disponible en una opción de caja lateral con una capacidad de 33, 37 y 44 litros. Todos ellos están equipados con Holt It Active System y Detacked Lid System Technology que facilita el uso.

En otros segmentos, GIVI lanzó el E455 simplemente IV, que es el desarrollo de la serie E450. Con una capacidad de 45 litros, esta caja puede acomodar dos cascos a la vez y usar el sistema Monolock®.

Completando la serie de productos, hay Givi B45+ con una característica versátil para uso diario. Esta caja está equipada con respaldos, redes elásticas, a almohadillas interiores que agregan comodidad.

«El lanzamiento de Givi Indonesia en Vamos 2025 es una forma de nuestra innovación como una de las marcas de accesorios de motocicletas más grandes de Indonesia «, dijo Joseph A. Perucca, director operativo de Givi, citado Viva Automotive Jueves 25 de septiembre de 2025.