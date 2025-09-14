8 empleados del Hospital Bina Sehat Jember mataron un accidente de autobús en las laderas de Bromo





JembreViva – Un total de ocho empleados del Hospital Bina Sehat (RSBS) Jember murió en accidente de autobús en las laderas de la montaña BromoProbolinggo Regency, Java este, domingo por la tarde, 14 de septiembre de 2025.

El director del Hospital Bina Sehat, Faida, confirmó que el grupo de autobuses contenía empleados de RSB que estaban de vacaciones.

«Son la información del Monte Bromo después de la graduación S1», dijo Faida en Jember, domingo 14 de septiembre de 2025, citado por Antara,

Docenas de otros pasajeros resultaron heridos y habían sido evacuados a varios hospitales, como el Dr. Mohamad Saleh Hospital Probolinggo City y Arrozi Probolinggo Hospital.

«Algunas personas son críticas. Actualmente estamos en Probolinggo con 18 ambulancias con Patwal para evacuar a las víctimas que sufrieron heridas», dijo Faida.

Faida dijo que su partido ya estaba en el Hospital Regional del Dr. Mohamad Saleh para identificar el cuerpo de la víctima.

«Hubo siete cuerpos que murieron en la escena, pero aún no hemos identificado un cuerpo», dijo Faida.

Otra víctima murió en el hospital y todavía no está identificada.

Página siguiente Hesty P, Nutricionista RSBS Significado, Enfermera HD RSBS Hendra, CS RSBS esposa Hendra, CS RSBS Hendra, CS RSBS ANAK NURSE MARIA NURA









