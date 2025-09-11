8 de esta profesión de alto pago se pueden lograr sin una licenciatura, ingresos translúcidos de RP1 mil millones

Yakarta, Viva -En esta era moderna, una licenciatura ya no es el único boleto para obtener trabajar altamente pagado. El reciente estudio de LendingTree encontró que millones de personas en Estados Unidos ganaron un salario de cientos de millones de rupias por año a pesar de que no tomaron educación terciaria.

Incluso en algunos profesiónMás del 40% de los trabajadores no grado son capaces de producir US $ 100,000 o equivalentes a RP1.64 mil millones por año. Esto demuestra que las rutas no tradicionales ahora están cada vez más abiertas para aquellos que desean tener éxito.

Por otro lado, las tarifas de matrícula continúan aumentando rápidamente. Lanzando desde Forbes, el viernes 12 de septiembre de 2025, la tarifa de la matrícula promedio en las universidades estatales estadounidenses, aumentó más del 125% por encima de la inflación en los últimos 30 años, dejó a muchos graduados con deuda estudiantil hasta US $ 1.8 billones o alrededor de RP29.52 billones.

La siguiente es una lista de trabajos de alto pago que se pueden lograr a pesar de que no toman educación terciaria:



La ilustración funciona en la oficina.

1. Directores ejecutivos y legisladores (63,6%)

Este cambio abre oportunidades para trabajos de alto pago que anteriormente eran solo para graduados universitarios. En 20 campos de carrera, al menos el 40% de los trabajadores sin una licenciatura generaron un salario de seis puntos, liderado por el cargo de director ejecutivo y legislador. Esto muestra que el liderazgo y las habilidades estratégicas son más importantes que solo los títulos.

2. Gerentes de arquitectura e ingeniería (60,9%)

Profesional en el campo de la ingeniería tradicional sigue siendo una ruta confiable para lograr grandes salarios. La alta demanda, los expertos limitados y la naturaleza del trabajo que no se puede subcontratar hace que este campo sea rentable. Los gerentes arquitectónicos y técnicos pueden obtener salarios premium a través de la experiencia y las habilidades, sin licenciatura formal.

3. Desarrolladores de software (56,5%)

El campo de la tecnología muestra un cambio significativo, con más de la mitad del desarrollador de software sin un grado capaz de alcanzar un salario de seis puntos. Grandes empresas como Google, Apple, IBM y Microsoft ahora están abriendo puestos de alto pago para trabajadores talentosos que tienen certificación y capacidades reales, no solo diplomas.

4. Operadores de plantas de energía (52,4%)

Las profesiones técnicas, como los operadores de plantas de energía, continúan ofreciendo carreras profesionales claras y altos ingresos. Aunque requiere una capacitación intensiva en el trabajo, este papel no puede subcontratar, de modo que los trabajadores calificados tengan una posición segura y un ingreso estable.

5. Instaladores y reparadores de ascensores (51,9%)

La instalación y mejora del elevador es un campo técnico con alta demanda. La capacitación directa en el campo es la clave del éxito, y los trabajadores confiables pueden alcanzar un salario de seis puntos sin una licenciatura.

6. Ingenieros de locomotoras (46,9%)

Los ingenieros de locomotoras muestran que las habilidades específicas rara vez tienen oportunidades abiertas salario alto. Este camino enfatiza la experiencia y la certificación práctica en lugar de la educación formal.

7. Instaladores de línea eléctrica (44,1%)

La profesión de instalación de Electricity Channel ofrece una carrera a largo plazo con un salario premium. Las habilidades técnicas y la experiencia de campo son los principales factores de éxito.

8. Profesionales de ventas

El campo de las ventas enfatiza el rendimiento por encima de las credenciales. Los representantes de logros en tecnología, farmacia y equipos industriales alcanzan rutinariamente un salario de seis puntos a través de una comisión. Real Estate también ofrece oportunidades similares con grandes ingresos para los principales profesionales que controlan el mercado y construyen relaciones.

Certificación industrial

La certificación se ha convertido en una moneda profesional que demuestra habilidades reales, que incluyen:

– Certificaciones AWS Untuk Cloud Architect

– Pasantías técnicas como la electricidad, desde principiantes hasta maestros

– Comptia, Google Cloud, Microsoft Azure en varias industrias

AI y habilidades de habilidades blandas

AI abre nuevas oportunidades para un alto valor, incluida la ingeniería rápida, la auditoría de IA y la ciberseguridad con especialización de IA. Las habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación y la resolución de problemas siguen siendo altamente valoradas, incluso insustituibles por la tecnología.