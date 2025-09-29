Bogor, Viva – Gobierno del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ya tiene ocho políticas estratégicas para fortalecer el acceso residente la gente, especialmente para personas de bajos ingresos (MBR). Esta política está diseñada para que la carga de la comunidad sea más ligera y la burocracia sea más eficiente.

Prabowo reveló esto al entregar comentarios en el acuerdo masivo de 26,000 KPR FLPP y la transferencia clave en el área de Cileungsi, Bogor, lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hermanos y hermanas, la vivienda es muy importante, y la vivienda es lo que también puede ser además de satisfacer las necesidades que son muy importantes para las personas, especialmente aquellas que son de bajos ingresos, la vivienda también puede y siempre ser un motor económico. Motocicletas del desarrollo económico», dijo Prabowo.

Prabowo también enfatizó objetivo El gobierno es excelente en la construcción de viviendas públicas que alcanza los 3 millones de casas.

«Por lo tanto, damos un objetivo muy alto de 3 millones de casas. El objetivo siempre es alto, el objetivo es que debemos perseguir, debemos lograr, recuerdo las palabras de nuestro proclamador Bung Karno. Cuelgue sus objetivos tan altos como el cielo, si no llega a lo menos que caerá entre las estrellas», dijo.

El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Aquí hay ocho políticas superiores del gobierno de Prabowo en el campo de la vivienda:

1. BPHTB gratis para MBR

La tarifa de adquisición para los derechos de tierra y construcción (BPHTB), que anteriormente estaba sujeta al 5 por ciento, ahora se libera para el primer comprador de vivienda del MBR. Maruarar enfatizó que esto se llevó a cabo en la dirección directa del presidente Prabowo.

2. PBG gratis y proceso rápido

La aprobación del edificio (PBG), que alguna vez se conoció como IMB, ahora es gratuita para casas subsidiadas. Además, el proceso de permiso que generalmente toma hasta 45 días se recorta como solo 10 días.

3. PPN Nacido por el gobierno

El impuesto al valor agregado (IVA) de las casas con un valor de menos de RP 2 mil millones ahora es asumido por el gobierno. Esta política tiene como objetivo aliviar el precio de venta de la casa para que la comunidad sea más fácil de alcanzar.

4. CEWM Experience y adición de la cuota de FLPP a 350 mil por año

Se ordena al Banco de Indonesia (BI) que reduzca el depósito mínimo de demanda obligatoria (GWM) del 5 por ciento al 4 por ciento para impulsar la liquidez bancaria. Además, la cuota (Instalación de liquidez de financiamiento de vivienda (FLPP) se recaudó de 220,000 unidades a 350,000 unidades por año.

5. Asistencia estimulante de vivienda de Swadaya (BSP) del privado

El Gobierno alienta la participación del sector privado a apoyar el programa BSPS (autohelp) como un estímulo para mejoras inhabitables para el hogar. Se espera que este programa acelere la rehabilitación de los hogares de las personas y reduzca las tardadas residenciales.

6. Programa de vivienda integrada de crédito

El Gobierno, a través de la coordinación del Ministerio de Coordinación para la Economía, el Ministerio de Finanzas y otras instituciones, incluidos y entre, y entre los programas de crédito de los programas de vivienda que son más flexibles para que el acceso al financiamiento de la vivienda esté más extendido.

7. FLPP de bancos privados para MBR

No solo Himbara Bank, ahora un banco privado también recibe el mandato de distribuir FLPP a la comunidad MBR. Esto es para acelerar la distribución del acceso al financiamiento de viviendas en todas las esquinas.

8. FLPP para el segmento de trabajadores

El programa FLPP se amplía a los segmentos de trabajadores, como asistentes domésticos, maestros, trabajadores de fábricas y otros trabajadores informales. El objetivo es que la mayoría de los niveles de la sociedad obtengan acceso a la propiedad de la vivienda.