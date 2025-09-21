8 artistas que sufren de la enfermedad de Lyme, la última de Bella Hadid todavía está débil

Yakarta, Viva – Enfermedad de Lyme De vuelta en el centro de atención después de las últimas condiciones Bella Hadid revelado al público. La supermodelo de 27 años todavía está débil en el hospital, experimentando un tratamiento intensivo debido a la enfermedad de Lyme que ha sufrido desde 2013. La madre, Yolanda Hadid, compartió el retrato de Bella en la cama del hospital con infusión y medicamentos a su alrededor.

«Ver a Bella luchó en silencio mi corazón. Lyme crónico con trastornos nerviosos es difícil de entender a los demás. Yo mismo he pasado el dolor, pero es mucho más doloroso ver a mi hijo sufrir», escribió Yolanda en Instagram. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La enfermedad de Lyme en sí es una infección bacteriana de la borrelia que se transmite a través de las picaduras de piojos. Si no se trata, esta enfermedad puede atacar las articulaciones, el corazón, al sistema nervioso. Algunos artistas del mundo también han revelado su lucha contra esta enfermedad. La siguiente lista, reportado Gente.

1. Bella Hadid

Bella Hadid ha luchado contra Lyme durante más de una década. Aun así, solo lo discutió abiertamente en 2023. En las últimas fotos, Bella parecía ser tratada intensamente con varios tubérculos IV. Yolanda llamó a su hija como «guerrero rudo» que siempre se levantaba a pesar de que muchas veces fueron abandonadas.

2. Justin Timberlake

En 2022, Justin Timberlake reveló que le diagnosticaron enfermedad de Lyme en medio de una gira de conciertos Tomorrow Forget.

«Como saben, soy una persona bastante cerrada … Estoy luchando con algunos problemas de salud y diagnosticado con enfermedad de Lyme», escribió en Instagram.

También me dijo que a menudo experimentaba un dolor y fatiga severos al aparecer en el escenario.

3. Justin Bieber

Se sospechaba que este cantante de Peaches usaba drogas debido a sus cambios físicos. Sin embargo, en 2020 enfatizó que en realidad estaba luchando contra la enfermedad de Lyme.

«Aunque muchas personas continúan diciendo que Justin Bieber parece basura … no se dan cuenta de que me han diagnosticado la enfermedad de Lyme», dijo.

4. Avril Lavigne

Avril Lavigne es uno de los cantantes más vocales que habla sobre esta enfermedad. En 2015, afirmó estar acostado en la cama durante cinco meses después de ser mordido por piojos en 2014.

«No esperaba que las picaduras de insectos pudieran causar esto», dijo en ese momento.

5. Shania Twain

El legendario cantante de country también se ha visto afectado por la enfermedad de Lyme que causa disfonía: cambios en la calidad del sonido.

«Tenía miedo de no volver a cantar … pero finalmente encontré una manera de hacerlo», explicó.

6. Hadid

Además de Bella, Yolanda Hadid, la madre, también ha sido diagnosticada con Lyme desde 2012. Ella admitió que su propia lucha no era comparable al dolor cuando vio a su hija sufrir.

7. Anwar Hadid

La hermana de Bella y Gigi Hadid, Anwar, también se reveló que tenía la enfermedad de Lyme. Esto hace que la familia Hadid sea una de las más abiertas para educar al público sobre los peligros de esta enfermedad.

8. Riley Keough

La actriz y nieto de Elvis Presley reveló por primera vez su condición a través de una entrevista de la historia de portada en la Feria de Vanity en 2023. Riley dijo que la enfermedad de Lyme no solo afectó sus actividades diarias, sino que también fue una de las razones por las que eligió el camino de la subrogación cuando tuvo un hijo con su esposo, Ben Smith-Petersen. La pareja dio la bienvenida al nacimiento de su hija, Tupelo, en agosto de 2022.

«Puedo contener niños», explicó Riley.

«Pero se siente la mejor opción para lo que experimenté físicamente con problemas autoinmunes», continuó.

En la entrevista, Riley también se llamó a sí mismo en Suecia para tomar «una pequeña pausa» e intentar aliviar los síntomas de Lyme en un centro holístico.

«Hacen varias cosas que realmente no se pueden hacer en Estados Unidos, como limpiar sangre», dijo.