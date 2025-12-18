8 actuaciones televisivas para recordar

Con las ventanas de votación de los Premios al Actor (anteriormente SAG) aún abiertas, vale la pena echar un vistazo más de cerca a algunas de las mejores actuaciones femeninas del año que no fueron reconocido por los Globos de Oro este año, o los Emmy. Aquí hay un recordatorio de las actuaciones que debe recordar antes del cierre de la votación el 4 de enero.

Demi Moore

Si bien asumió un papel más pequeño en la temporada 1, Demi MooreCami Miller de Paramount+ en “Landman” es alguien a quien hay que observar. Después de enviudar en el final cuando murió Monty (Jon Hamm), Moore ahora tiene la oportunidad de brillar, y lo está haciendo una y otra vez.

fregadero sadie

Nominada al premio Critics’ Choice y al premio Tony, Sink creció con “Stranger Things” de Netflix y brilla en la última temporada. Sorprendentemente, la exitosa serie no obtuvo ninguna nominación a los Globos de Oro ni a los Critics’ Choice Awards, pero en el pasado obtuvo 11 premios SAG (y dos victorias) y cuatro nominaciones a los Globos. La interpretación que hace Sink de Max, que ahora vive en el medio de los recuerdos de Vecna, es una actuación destacada. (Sería negligente no mencionar también las poderosas actuaciones de Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Maya Hawke y Natalia Dyer durante la primera parte de la última temporada).

Emilia Jones

Aunque Mark Ruffalo y Tom Pelphrey, las estrellas de “Task” de HBO, recibieron el cariño de los votantes de los Critics’ Choice y los Globes, Jones sigue siendo ignorado. Al interpretar a Maeve, la sobrina de Robbie (Pelphrey), que carga el mundo sobre sus hombros con solo 21 años, Jones dominó la pantalla en cada escena en la que apareció, y podría regresar para la temporada 2 debido a ese final.

Grace Van Patten

Ha sido una gran sorpresa que “Twisted Tale of Amanda Knox” de Hulu no esté recibiendo el amor que merece, especialmente cuando se trata de Van Patten, quien interpretó a la mujer conocida por ser condenada y posteriormente exonerada por el asesinato de su compañera de cuarto en Italia. Van Patten, más reconocible por interpretar a un estudiante universitario en un romance tóxico en “Tell Me Lies”, aprendió italiano para el papel. Y no hablamos sólo de hablarlo en unas pocas escenas, sino que se apodera de episodios completos. Se transformó trabajando estrechamente con la propia Knox para contar su historia.

Marín Irlanda

En “Devil in Disguise: John Wayne Gacy”, Ireland interpreta a la madre de la última víctima de Gacy. No solo aparece en diferentes líneas de tiempo, sino que Ireland interactúa con casi todos los personajes principales de la serie, retratando de manera desgarradora a una mujer desesperada por encontrar justicia para su hijo. (Ella consiguió un merecida nominación al premio Critics’ Choice para el drama Peacock, pero fue rechazado por los Globos).

Karen Pittman

Aunque la adaptación de Netflix de “Forever” de Judy Blume obtuvo cuatro nominaciones en los Film Independent Spirit Awards, la serie estuvo ausente en otros lugares durante la temporada de premios. Pittman interpreta a una madre honesta, decidida y amorosa, y su interpretación matizada es digna de destacar. (Pittman también dominó en la última temporada de “The Morning Show”).

Patricia Arquette

Aunque “Murdaugh: Death in the Family” es la historia de los crímenes cometidos por Alex Murdaugh (increíblemente interpretado por Jason Clarke), también destaca cómo sus acciones afectaron a la familia, en particular a su esposa. En la serie de crímenes reales de Hulu, Arquette desaparece en el papel de Maggie Murdaugh.

Nicole Brydon Bloom

Si bien Sterling K. Brown se ha ganado sus flores (¡y se merece hasta la última!) por su papel en “Paradise” de Hulu, siempre sorprende ver que se pasa por alto a Brydon Bloom. Interpretando a la agente Jane Driscoll y también a uno de los grandes villanos secretos del programa, esto marca su papel destacado, y es polarizador, por decir lo menos.