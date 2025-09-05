$ 8.5 millones Vistas previas, Best of Series

Es hora de un último susto.

La exitosa franquicia de terror «The Conjuring» está convocando su cuarta y última película, titulada «Last Rites», en la taquilla este fin de semana. La película de Warner Bros. con clasificación R ha obtenido $ 8.5 millones en vistas previas del jueves, la más grande para toda la franquicia y para una película de terror este año.

Producido por New Line Cinema, Atomic Monster y The Safran Company, «,»The Conjuring: Últimos ritos«Se espera que se abra con alrededor de $ 50 millones este fin de semana. Sin embargo, algunas estimaciones son un poco más altas en $ 55 millones, mientras que Warner Bros. lo está jugando más seguro con una proyección de $ 35 millones.

La película final «Conjuring» espera salir con una explosión y ganar la apertura más alta de la serie. El Horror original de 2013, que presentó a la franquicia protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga como investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, posee el récord con su apertura de $ 41.9 millones; Ganó $ 3.3 millones a partir de las avances del jueves. La secuela, «The Conjuring II» de 2016, tenía $ 3.4 millones en vistas previas en camino a un lanzamiento de $ 40.4 millones. La entrada más reciente, «The Conjuring: The Devil Made Me Do It», lanzada en 2021 simultáneamente en los cines y en HBO Max en medio de la pandemia; Asustó un total de $ 65.6 millones en América del Norte durante su carrera, mientras que muchos teatros fueron cerrados.

El director Michael Chaves regresa de «The Devil Made Me Do It» para dar a los Warrens su caso más aterrador hasta ahora. Sigue a una vida real inquietando una casa de Pensilvania en 1986, donde los propietarios creían que un demonio los estaba aterrorizando. El elenco de la película incluye a Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder y más.

También se inaugura este fin de semana «Hamilton» de Disney, una grabación de Broadway golpeado por Lin-Manuel Miranda. Originalmente se suponía que llegaría a la pantalla grande en 2021, pero llegó temprano en Disney+ en 2020 durante la pandemia. Se espera que gane $ 6 millones a $ 7 millones este fin de semana.