8.077 hectáreas de tierra preparadas para la reubicación de residentes del Parque Nacional Tesso Nilo

Jacarta – El Fiscal General, ST Burhanuddin, dijo que el Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (PKH) había preparado un total de 8.077 hectáreas de tierra para la reubicación. población que esta en la zona Parques Nacionales Tela del Nilo.

Lea también: Elogiando el desempeño del grupo de trabajo del PKH, Prabowo: no se ven personas influyentes en los medios



Además de eso, Grupo de trabajo del PKH También ha registrado población en la zona de Tesso Nilo. Los datos muestran 5.733 jefes de familia con un total de 22.183 residentes.



Fiscal General, ST. Burhanuddin Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Prabowo al grupo de trabajo del PKH: ¡No lo duden, no se dejen presionar aquí y allá!



«Y el número de casas es 573 edificios. Hay 12 escuelas para instalaciones educativas, 52 lugares de culto y 12 centros de salud», dijo Burhanuddin en una conferencia de prensa en la Fiscalía General, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Burhanuddin explicó que de esta cifra, 1.465 jefes de familia se habían registrado para participar en el programa. reubicación Grupo de trabajo del PKH.

Lea también: Aparición del IDR 6.6 T Resultados del control del Grupo de Trabajo PKH presentado al Estado



Agregó que el proceso de reubicación de residentes también ha comenzado a realizarse por etapas. Partiendo de 227 cabezas de familia el 20 de diciembre de 2025 de una superficie de plantación de palma aceitera de 6.330,78 hectáreas.

«(El Grupo de Trabajo) llevó a cabo la fase uno de reubicación de población el 20 de diciembre de 2025 para 227 familias provenientes de plantaciones de palma aceitera que cubren un área de 6.330,78 hectáreas», dijo.

Anteriormente se informó que la restauración a gran escala del Parque Nacional Tesso Nilo (TNTN) se había iniciado oficialmente nuevamente. El Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, fue directamente al campo para llevar a cabo la plantación, lo que marcó la recuperación acelerada de la zona que durante décadas ha sido un hábitat importante para el elefante de Sumatra pero que sigue viéndose presionada por la invasión.

«El proceso de restauración del Parque Nacional Tesso Nilo continúa. Seguimos trabajando para garantizar que Domang y sus amigos no sean molestados y que puedan vivir en la naturaleza», dijo Raja Antoni mientras inspeccionaba el lugar, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Dijo que este esfuerzo continúa el trabajo iniciado anteriormente por el Viceministro de Silvicultura, Rohmat Marzuki. El foco inicial de restauración abarca una superficie de 31 mil hectáreas, que luego se ampliará a 80 mil hectáreas según el último decreto.



Nacimiento del bebé elefante Tesso Nilo

Raja Antoni explicó que el gobierno tiene como objetivo que el proceso de plantación se desarrolle rápidamente. «El Viceministro inició ayer el proceso de recuperación del área de Tesso Nilo. El plan es de 511 hectáreas, y si Dios quiere, hay un compromiso de sembrar 7 mil más», dijo.

Añadió que el presidente Prabowo Subianto había dado instrucciones estrictas al grupo de trabajo del PKH para restaurar Tesso Nilo como hábitat para los elefantes de Sumatra. Según él, el problema de Tesso Nilo no es un problema que haya surgido recientemente, sino más bien una crisis que dura desde hace décadas.