79 toneladas de basura dispersas después del Partido del Día de la Independencia de Indonesia en Yakarta, miles de oficiales fueron movilizados

Yakarta, Viva -Celebración festiva del 80 aniversario de la República de Indonesia en Yakarta resulta dejar una gran tarea sobre la limpieza. La Agencia de Medio Ambiente DKI Jakarta (DLH) registró que había 79.29 toneladas basura que se recogió de una serie de eventos de carnaval y fiestas de personas, domingo 17 de agosto de 2025.

DKI JAKARTA DLH Relaciones públicas, Yogi Ikhwan, explicó que la basura se apilaba de la región MonasHola rotonda, hasta a lo largo de Jalan Jenderal Sudirman -Thamrin.

«El volumen total de residuos es de 360 m³ equivalente a 79.29 toneladas», dijo Yogi en su declaración, el lunes 18 de agosto de 2025.

Para limpiar el resto del Partido Popular, DLH movilizó a 1.800 tropas de naranja (PPSU). Se extienden desde varias áreas de Yakarta, comenzando desde el personal del centro de Yakarta 400, West Yakarta, East, Sur y North, cada uno de los 200 personas, respectivamente. Además, hubo 500 apoyo de personal de la agencia UPS Water y 100 de Upst.

No solo depende de la energía humana, DLH también moviliza varias flotas, a partir de las 12 camión Anorgánico, 10 mini camiones volquete, 12 camiones compactadores, 14 barredor de carretera, 40 papel de polvo, hasta 10 autos de baño.

La celebración del aniversario de la República de Indonesia en Monas tuvo lugar animado desde la tarde hasta la noche. Miles de residentes vertieron al desfile de automóviles ornamentales desde ministerios, instituciones, a los gobiernos locales. Las atracciones que se muestran también son variadas, que van desde la nave Phinisi, Giant Ondel-Yel, hasta el dragón de danza de leones gigantes.