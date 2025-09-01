77 aniversario, Rocky Gerung llama a Polwan cultivando una generación verde sana y verde

Pekanbaru, Viva -77 aniversario de la policía (Mujer policía) coloreado un momento lleno de significado en Riau. Después de la mañana de supervisar la manifestación de estudiantes en el edificio RIAU DPRD que tuvo lugar pacíficamente, la mujer policial regional de RIAU invitó al Fundador del Growing Institute, Rocoso gerungpara visitar el Banco de la Policía RiAu Regional.

Leer también: Ditlantas Polda Riau distribuye 2 toneladas de arroz a través de movimientos de comida baratos



En la acción en el RIAU DPRD, las mujeres policiales se desempeñaron en la primera fila de seguridad, e incluso tuvieron tiempo de distribuir flores a los estudiantes que participaron en la acción.

Rocky Gerung, quien cruzó la ubicación alrededor de las 11.00 WIB, afirmó estar impresionado por la forma en que la policía escoltó la manifestación.

Leer también: Lam Riau pidió al público que no fuera provocado por el incidente del conductor de OJOL que Rantis Brimob atropelló



«Quiero ir a dar discursos, pero veo la atmósfera de la paz. Precisamente en el procedimiento para una manifestación pacífica, quiero reflexionar si tengo 11 dedos, 11 dedos para mujeres policiales regionales de RIAU», dijo Rocky, lunes 1 de septiembre de 2025.

Según Rocky, la presencia de mujeres policiales frente a la masa de la acción hizo que la familiaridad entre los cuidadores de la justicia, a saber, las mujeres policiales y los estudiantes que eran futuros pensadores.

Leer también: Police Checkwife Wife Wife Brigadier Esco, quien fue asesinado presuntamente perseguido



«La Policía Regional de RIAU tiene mucho éxito al demostrar que la manifestación está bien, los disturbios no están permitidos y la mujer policial está a la vanguardia para no entrar a los motos antiestinos», dijo Rocky.

Él enfatizó, la paz comenzó con una cara amistosa y una sonrisa sincera.

«Los manifestantes son inteligentes, los alborotadores son estúpidos. La mujer policial glorifica la inteligencia. Por lo tanto, esta manifestación pacífica en Riau puede ser un modelo para Indonesia.

Después del DPRD, Rocky continuó la visita al Banco de Árboles de la Policía de Riau junto con las filas de Polwan. Allí, asoció símbolos productivos de árboles con el papel de Polwan.

Según él, una mujer policial de 77 años es una prueba de que este país debe ser criado con ética de la atención o ética cariñosa.

«Las mujeres policiales son muy importantes para el crecimiento de la prosperidad y la paz del país. Son como árboles de aguacate aquí, que contienen folato que son importantes para la nueva vida. Polwan también crece una generación saludable y verde de Indonesia», dijo.

La policía regional de Karo HR Riau, el comisionado principal Anissullah M Ridha, agregó que esta serie de actividades era una prueba de que la policía regional de RIAU estaba presente no solo para mantener la seguridad, sino también priorizar el lado humanista y la atención social.

«Las mujeres policiales están a la vanguardia para dar una sensación de consuelo, mantener la paz, al tiempo que fomentan la preocupación por la comunidad y el medio ambiente. Ese es el espíritu que llevamos en el 77 aniversario de las mujeres policías», dijo.

El 77 aniversario de Polwan en Riau se convirtió en una verdadera invitación para fortalecer la ética del cuidado, tanto en la vigilancia de la democracia pacífica como en la preservación del medio ambiente.