77 aniversario, OSO confía en el puerto para vender periódicos

JacartaVIVA – Presidente del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang Alias Integral Celebrando el 77 aniversario en su residencia, Kuningan, Setiabudi, Yakarta el lunes 18 de agosto de 2025.

No algunas figuras presentes en el evento, incluido el Presidente del Parlamento Indonesio, Puan Maharani, uno de los hijos del primer presidente de la República de Indonesia Soekarno, a saber, Guntur Soekarnoputra en el evento. Luego, había antiguos jefes de bin, Sutiyoso, gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo y Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.

Luego, el ex presidente de NU, dijo Aqiel Siradj, Ministro de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correccional, Yusril Ihza Mahendra, Presidente del Consejo Honorario del Partido Golkar, Aburizal Bakrie; Ministro de Religión (Menag), Nazaruddin Umar, gobernador de West Kalimantan, Ria Norsan, abogado Todung Mulya Lubis, Ministro de RI, Supratman Andi Agtas, presidente del DPD RI, Sultán B Najamudin.

Mientras que el famoso cantante que contribuyó con su voz melodiosa fue Sandhy Sondoro, Sri Rossa Roslaina Handiyani y Cakra Khan. Su aparición de repente hizo que los invitados que asistieron aún más animados para cantar también cerca del escenario.

En sus comentarios, Oso recordó su infancia cuando luchaba por ganarse la vida. Afirmó haber trabajado con dureza, desde periódico hasta Coolie puerto.

«Cuando era joven, una vez fui un periódico para vender periódicos en el puerto. Una vez fui un caucho de 16 años. Una vez fui un portero», dijo Oso.

También aconsejó a sus hijos, no se sientan avergonzados del trabajo. Porque a pesar del trabajo aproximado, el método es Halal y no daña a los demás. Él garantiza que el dinero se ha generado hasta ahora no de formas ilegales.

«Le dije a los niños que no te avergüenzas, porque no soy corrupto, no robando, obtuve el resultado del trabajo halal», dijo.

Presidente del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Antes de cerrar sus comentarios, Oso con su esposa Cerviati Oesman, hijos y nietos les gustaría agradecer a los familiares que asistieron al día especial. Afirmó que la amistad lo es todo.

«Para mí, esa amistad lo es todo. Y todo tipo de colores de mi mejor amigo, todo tipo de orígenes, todo tipo de religiones. La amistad es realmente alta», dijo.