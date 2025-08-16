76 miembros de Paskibraka 2025 fueron inaugurados en el palacio, Megawati estuvo presente

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado, Praseteto Hadi, confirmó a 76 miembros Asaltantes de bandera Herencia (Paskibraka) en servicio en el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto, a la que también asistió el presidente de la Junta de Dirección de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) Megawati soekarnoputri.

En el caso de que tuvo lugar en el Palacio del Estado, Yakarta, el sábado, Prasetyo actuó como entrenador, mientras que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, no participó en la ceremonia de inauguración. El líder de la ceremonia fue miembro de Paskibraka 2025 llamado Ritha Lovely CF Ayomi que vino de West Papua.

La ceremonia comenzó a cantar el himno nacional de Indonesia Raya, luego continuó la lectura del Paskibraka Putra indonesio comprometido por el jefe de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, que fue atendido por todos los miembros de Paskibraka.

Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Le pidió al líder de la ceremonia que sostenga la bandera roja con su mano derecha y la puso en su pecho izquierdo.

La promesa, entre Otros enfatizaron que Paskibraka como un hijo indonesio reconoció el juramento de una sangre y una nación, Indonesia.

Paskibraka también afirmó ser un estado, el estado unitario de la República de Indonesia basado en Pancasila y la Constitución de 1945, y afirmó ser espíritu y con una ideología, Pancasila.

Además, los miembros de Paskibraka afirmaron tener como objetivo realizar una sociedad justa y próspera basada en pancasila y reconocer la diversidad en la unidad de la cultura nacional.

Como la próxima generación de la nación, prometieron continuar la gran lucha por la independencia indonesia con la bendición de Dios.

«Basado en estas confesiones y para mi honor como cuadro de la nación, prometo llevar a cabo completamente mi deber de practicar todas estas confesiones en mi trabajo diario. Que el Dios Todopoderoso bendiga mis intenciones con su fe», dijeron los miembros de Paskibraka.

Yudian luego guió al líder de la ceremonia para liberar el rojo y el blanco. Siguiente orden de volver a sostener con ambas manos y besar el rojo y el blanco.

El evento continuó con una declaración de inauguración por Prasetyo como entrenador de ceremonia.

«Al pedirle al Dios Todopoderoso Ridho, sostendré la bandera central para 2025 que trabaje en el Palacio de la Independencia el 17 de Agustus 2025. Que el Dios Todopoderoso dé misericordia y conveniencia en los deberes del país», dijo Praseteto.

El Ministro de Estado luego incrustó la insignia y la instalación simbólica de Kendit como un signo de la inauguración de Paskibraka.

Después de que terminó la ceremonia de inauguración, Praseteto y Megawati parecían saludar a los miembros de Paskibraka que habían sido confirmados, seguidos por otros invitados. El evento se cerró con una foto grupal y grita a los miembros de Paskibraka. (Hormiga)