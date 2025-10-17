74º cumpleaños de Prabowo, Anies reza por una larga vida – Protección

Jacarta – Felicitaciones y oraciones para el Presidente. Prabowo Subianto, que hoy, viernes 17 de octubre de 2025, cumple 74 años, fluye. Uno de ellos vino de Anís Baswedan, su antiguo rival en las elecciones presidenciales de 2024.

Lea también: El Ministro Coordinador Cak Imin Revela La Dirección De Prabowo: Ningún Activo Del Gobierno Puede Estar Inactivo



El exgobernador de DKI Yakarta oró Prabowo Subianto larga vida y protección para llevar a cabo el gran mandato de liderar la nación indonesia.

«Felicidades cumpleaños y larga vida, presidente @prabowo. En cada gran encargo están incrustadas las oraciones de muchas personas: Que Allah dé guía, protección y determinación al elegir lo correcto sobre lo fácil, para que esta nación pueda superar diversos desafíos. Amén, yra», escribió Anies Baswedan en una publicación en su cuenta personal de Instagram el viernes.

Lea también: Secretario General de Golkar: El gobierno de Prabowo está «en el buen camino»



Prasetyo Hadi, Ministro de Estado y Secretario de Estado, también transmitió saludos de cumpleaños y oraciones a Prabowo Subianto. Como uno de los confidentes de Prabowo, oró para que el octavo Presidente de la República de Indonesia sea bendecido con salud, fuerza y ​​sabiduría para llevar a cabo este gran mandato.

Lea también: Prabowo pide al Ministerio de Educación preparar 2.000 jóvenes profesionales preparados para trabajar en sectores estratégicos



«Feliz cumpleaños señor Presidente Prabowo Subianto. Que Allah SWT siempre te conceda salud, fuerza y ​​sabiduría para llevar a cabo tu gran mandato de liderar la nación. «Esperemos que cada paso de su lucha siempre sea más fácil, que cada política traiga esperanza y sonrisas al pueblo, y que cada servicio sea un camino hacia la prosperidad y la gloria para la nación indonesia», escribió Prasetyo Hadi en su cuenta de Instagram. @prasetyo_hadi28

El vicepresidente de la RPD de RI, que también es presidente diario del Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, transmitió sus mejores deseos al presidente Prabowo Subianto, cuyo cumpleaños es hoy. «Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo, enviamos nuestras mejores oraciones en la lucha por nuestra amada nación y país», escribió la cuenta de IG. sufmi_dasco

El Ministerio de Defensa de Indonesia (Kemhan) a través de su cuenta de redes sociales subió felicitaciones de cumpleaños al presidente Prabowo por su 74 cumpleaños.

«La gran familia del Ministerio de Defensa de la República de Indonesia desea: Feliz cumpleaños al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto @prabowo. Que siempre sea bendecido con salud, fuerza y ​​sabiduría para fortalecer el liderazgo que inspira un espíritu de unidad y servicio a la nación», escribió el Ministerio de Defensa.