Jacarta – El ministro coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Yusril Ihza Mahendra, cree en el presidente. Prabowo Subianto traerá la nación y el estado Indonesia ir a el futuro uno mejor en su 74 cumpleaños.

No negó que los deberes y responsabilidades de Prabowo como Presidente de la República de Indonesia eran muy pesados.

«Con la gracia de Allah SWT, en el día cumpleaños «Este es el día 74, estamos seguros de que podrá llevar a cabo estas difíciles tareas», dijo Yusril cuando fue confirmado en Yakarta el viernes.

Yusril tampoco se olvidó de desearle un feliz cumpleaños al Presidente de la República de Indonesia. Con el acompañamiento de las oraciones y la presencia de Allah SWT, espera que Prabowo siempre goce de buena salud, esté seguro y en paz, con un corazón feliz y una vida pacífica.

«En mi nombre y en el de todos los empleados del Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones, le deseo al presidente un feliz 74 cumpleaños», dijo.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el presidente y editor en jefe de Forbes, Steve Forbes. Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo nació en Yakarta el 17 de octubre de 1951, hijo de Soemitro Djojohadikusumo y Dora Marie Sigar.

Su padre, Soemitro, era conocido como economista y político y se desempeñó como Ministro de Comercio e Industria, Ministro de Finanzas y Ministro de Investigación durante la era del Presidente Soekarno y el Presidente Soeharto.

Es el tercero de cuatro hermanos y tiene dos hermanas mayores, Biantiningsih Miderawati y Maryani Ekowati, y un hermano menor, Hashim Djojohadikusumo.

Prabowo está casado con Siti Hediati Hariyadi, hija del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, y tiene un hijo llamado Ragowo Didiet Hediprasetyo.

Prabowo se ha convertido en una figura importante en el curso de la historia política y militar de Indonesia. Actualmente, se desempeña como Presidente de la República de Indonesia junto con el Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. (Hormiga)