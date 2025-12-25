72 tramos de carreteras nacionales afectados por el desastre de Sumatra vuelven a funcionar

Jacarta – El Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Kemenko PMK) afirmó que el acceso al transporte terrestre en la mayoría de las zonas se vio afectado por inundaciones y deslizamientos de tierra en AcehEl norte de Sumatra y el oeste de Sumatra se han recuperado gradualmente.

En general, recuperación de acceso carretera nacional en estas tres provincias ha alcanzado alrededor del 90 por ciento.

Ministro coordinador del PMK Pratikno Explicó que del total de 81 tramos de la carretera nacional afectados por el desastre, 72 tramos habían vuelto a utilizarse.

«Sin embargo, las otras nueve secciones todavía están en el proceso de aceleración del manejo. En términos del porcentaje de transición a la recuperación, ha alcanzado el 90 por ciento», dijo Pratikno en una conferencia de prensa en el centro de medios de respuesta a emergencias ante desastres al que asistió desde Yakarta, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Pratikno enfatizó que el gobierno central, junto con los gobiernos regionales, BNPB, TNI-Polri, BUMN y los voluntarios, continúan trabajando sin parar, incluso antes del Año Nuevo, para garantizar que los servicios básicos para las comunidades afectadas sigan funcionando.

Según él, esta colaboración intersectorial se llevó a cabo para garantizar que la distribución de la ayuda, especialmente las necesidades básicas de los residentes en las zonas afectadas, pudiera distribuirse de manera óptima.

Según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) hasta el jueves por la tarde, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental han provocado que hasta 489.864 personas huyan a varios campos de refugiados.

El número de víctimas que murieron se registró en 1.135 personas, un aumento de seis personas con respecto a los datos anteriores. Mientras tanto, 173 personas siguen desaparecidas, una persona menos que en el informe anterior.

En la provincia de Aceh, se registraron 503 personas muertas, 31 personas aún estaban siendo buscadas y 466.667 personas fueron desplazadas. En el norte de Sumatra, el número de muertos llegó a 371 personas, 70 personas desaparecidas y 13.262 desplazadas. Mientras tanto, en Sumatra Occidental, el número de víctimas que murieron fue de 261 personas, 62 personas desaparecidas y los evacuados llegaron a 9.935 personas.