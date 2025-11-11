716 victorias y 40 trofeos mundiales

Jacarta – pep guardiola registró oficialmente un hito histórico en su carrera como entrenador profesional. El técnico español anotó su partido número 1.000 como entrenador ciudad de manchester contra el Liverpool en el Etihad Stadium. Este logro marca el largo camino de Guardiola desde el inicio de su carrera en el Barcelona B en 2007 hasta convertirse en uno de los entrenadores más exitosos del mundo.

En esos 1.000 partidos, Guardiola registró alrededor de 716 victorias con una tasa de victorias del 71,6 por ciento. Sus equipos anotaron más de 2.400 goles y concedieron sólo 813, lo que resultó en una increíble diferencia de goles de +1.632. A lo largo de su carrera, ha conseguido alrededor de 40 trofeos prestigiosos, incluidos títulos de Liga de Campeones, LaLiga, Bundesliga y Premier League.

«Dedicación, pasión y amor por el fútbol, ​​en ese sentido nadie puede igualarme», dijo Guardiola después del partido del 1.000 aniversario, citado en el sitio web oficial del Manchester City. Y añadió: «Nunca pensé que llegaría a los 1.000. Sólo quería hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver adónde me llevaba el destino».

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

La filosofía de juego de Guardiola siempre ha sido el principal atractivo. Desde la era del Barcelona, ​​​​del Bayern de Múnich, hasta el Manchester City, fue conocido por su enfoque del fútbol de posesión y su alta presión agresiva. Los resultados son visibles: sus equipos siempre parecen dominantes, crean muchas oportunidades y ganan partidos de forma entretenida.

En el Manchester City, Guardiola registró una historia extraordinaria. Lideró a The Citizens a 100 puntos en una temporada de la Premier League (2017/2018), ganó cuatro títulos de liga consecutivos y anotó un triplete histórico en la temporada 2022/2023 al ganar la Premier League, la FA Cup y la Champions League al mismo tiempo. Este logro confirma la posición del City como una fuerza importante en el fútbol europeo.

Guardiola enfatizó que el éxito que logró no fue solo el resultado de una estrategia, sino del duro trabajo de todo el equipo. «Tengo suerte de estar rodeado de jugadores y personal extraordinarios. Sin ellos, no habría llegado tan lejos», afirmó.

Este logro de 1.000 partidos es un símbolo de dedicación, innovación y constancia. Para muchos, Pep Guardiola no es sólo un entrenador que ha ganado trofeos, sino también el heraldo de una nueva filosofía en el fútbol moderno. Con 40 títulos en la mano y la forma del Manchester City aún dominando, la marca de los 1.000 no es el final, sino más bien un nuevo capítulo en la larga historia del maestro.