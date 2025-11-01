700 personas muertas en sangrientas elecciones en Tanzania; el candidato presidencial en ejercicio gana de forma aplastante

Dar es Salaam, EN VIVO – Unas 700 personas murieron durante tres días de protestas elección sangrando en Tanzaniadijo el partido oposición principal.

Las protestas estallaron el día de las elecciones, el miércoles 29 de octubre de 2025, por lo que el manifestantes como el silenciamiento de la oposición tras la exclusión de candidatos clave de las elecciones presidenciales de Tanzania.

John Kitoka, portavoz del partido opositor Chadema, dijo a la Agencia France-Presse (AFP) que cientos de personas habían sido asesinadas desde entonces.

«Mientras hablamos, la tasa de mortalidad en Dar [es Salaam] unos 350 y en Mwanza más de 200. Sumados a las cifras de otros lugares del país, la cifra total es de unos 700», dijo, según se citó. El GuardiánSábado 1 de noviembre de 2025.

Añadió que el número de víctimas podría ser mucho mayor porque asesinato podría producirse durante el toque de queda impuesto desde el miércoles.

Una fuente de seguridad dijo a la AFP que se hablaba de más de 500 muertos, «quizás entre 700 y 800 en todo el país».

Amnistía Internacional dijo que había recibido información de que al menos 100 personas habían sido asesinadas.

Kitoka dijo que las cifras de Chadema habían sido compiladas por una red de miembros del partido que fueron a hospitales y clínicas de salud y «contaron los cadáveres».

Exigió que el gobierno «detenga la matanza de nuestros manifestantes» y pidió un gobierno de transición para allanar el camino hacia elecciones libres y justas. «Detengamos la brutalidad policial. Respetemos la voluntad del pueblo, que es la justicia electoral», afirmó Kitoka.

El Guardián se ha puesto en contacto con el gobierno para solicitar comentarios.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sido declarada ganadora de las disputadas elecciones con más del 97% de los votos tras las violentas protestas en todo el país a principios de esta semana.

Los aplastantes resultados anunciados por la Comisión Electoral de Tanzania declararon al titular Hassan, que asumió el poder en 2021 tras la muerte de su predecesor, para un mandato de cinco años para gobernar la nación de África oriental de 68 millones de habitantes.

Opositores potenciales silenciados

La victoria de Hassan estuvo marcada por una serie de incidentes violentos y el silenciamiento de sus potenciales oponentes en las elecciones.

En abril, Tundu Lissu, vicepresidente de Chadema, fue arrestado y acusado de traición y ciberdelito. Su partido, que encabezó llamamientos para boicotear las elecciones a menos que se reformara el sistema electoral, fue posteriormente descalificado para participar.