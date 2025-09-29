700 participantes animan mi-funrun 2025

VIVA -Un total de 700 participantes animados Mi-Funrun en el área del día de la tarifa del automóvil. MH Thamrin, Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025. Esta actividad fue realizada por Pt Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia («Mandiri Inhealth») como apoyo para un estilo de vida saludable.

Llevando el tema «Empoderarlo, asegurar el mañana», Mandiri Inhealth invita a los participantes que están presentes a vivir sanos, tanto física, mental y social. Marihot H. Tambunan, Plt. El Director Gerente de Mandiri Inhealth explicó que la conmemoración del Día Nacional del Cliente es un momento especial para apreciar a los participantes que siempre brindan confianza en el mantenimiento de sus mejores activos, a saber, la salud.

«Como una forma de apreciación, además de estar celebrada en las áreas operativas de Yakarta y Bogor-Tangerang-Bekasi, también presentamos una serie de actividades en otras 9 oficinas operativas y 34 oficinas de servicio de Mandiri Inhealth en toda Indonesia, como actividades de saludos de los clientes, visitas a los clientes, actividades de cuidado de la salud, hasta el máximo de las actividades Deporte Saludable «, dijo Marihot.

La serie de actividades de Harpelnas organizadas por Mandiri Inhealth desde julio hasta su pico el 28 de septiembre presentando actividades deportivas saludables en varias otras áreas operativas, a saber, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Denpasar y Makassar. Los deportes saludables llevados a cabo incluyen Zumba, Bádminton, Poundfit Gymnastics, a Mi-Funrun para los participantes en el área de Jabotabek.

Más que una simple celebración, Mi-Funrun es un impulso para aumentar la conciencia de la salud. A través de una variedad de actividades interactivas, Mandiri Inhealth invita a los participantes a hacer un estilo de vida saludable como parte de la vida cotidiana.

Jenni Wihartini como Director de Operaciones Mandiri Inhealth, dijo, la conmemoración del Día Nacional del Customer también fortaleció el compromiso de Mandiri Inhealth de presentar siempre servicios útiles en protección de la salud.

«En línea con el tema de empoderarlo, asegurar el mañana, invitamos a la comunidad en general y especialmente a los participantes a realizar un futuro más saludable. Apoyando esto, Mandiri Inhealth en Mi-Funrun también aprecia a los participantes presentando a Ade Rai en la charla de salud para compartir la inspiración de la vida sana», dijo Jenni.

Mientras tanto, Ade Rai como el practicante de acondicionamiento físico espera que Mi-Funrun pueda ser una inspiración para los participantes que asistieron a la decisión de comenzar una vida saludable. Porque, saludable se considera una inversión a largo plazo.

«Al mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente, no solo cuidamos el cuerpo por hoy, sino que también preparamos una mejor calidad de vida en el futuro», dijo Ade Rai durante la sesión de la salud.

Como una compañía de seguros de salud de salud y confianza en Indonesia, Mandiri Inhealth siempre está comprometido a presentar servicios superiores para más de 1,6 millones de participantes. La serie de actividades de Harpelnas 2025 también es para dar la bienvenida al 17º aniversario de Mandiri Inhealth el 6 de octubre.

