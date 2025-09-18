70 años de Polantas, un mensaje para la Generación Z para ser un pionero de la seguridad del tráfico

Yakarta, Viva – Korlantas Polri Llevando a la 70a conmemoración del Día de Tráfico de Bhayangkara en la Estación de Policía de Yakarta (PTIK) el lunes 22 de septiembre de 2025. La conmemoración de este año se llevó a cabo con un simple matiz, priorizando la preocupación por la seguridad de los usuarios de la carretera y enfatizando el compromiso de los servicios públicos precisos (predictivo, responsabilidad y transparencia equitativa).

En este momento histórico, el personal de la Policía Nacional de Korlantas enfatizó que la edad de 70 años es un hito importante para la reflexión y la mejora en el mantenimiento de la seguridad, la seguridad, el orden y el tráfico suave (Kamseltibcarlantas).

Las advertencias se llevan a cabo sin lujo, pero se centran en pasos concretos para proporcionar servicios humanistas a la comunidad.

Ilustración de la policía de tráfico (Polantas)

Director Korlantas Polri Brigadier General Wibowo como presidente del comité de conmemoración enfatizó que Polantas es el escaparate policial a los ojos de la comunidad. Por lo tanto, todo el personal debe estar presente como protector, protector y servidor profesional.

«El 70º Día del Tráfico de Bhayangkara no es solo una advertencia, sino un llamado para que todos nos preocupemos más por la seguridad de los usuarios de la carretera y brindamos justicia y servicios públicos humanistas. Queremos que la presencia de los Polantas realmente sienta por la comunidad», dijo.

Wibowo enfatizó que esta serie de actividades este año fue diseñada simple pero significativa.

«Queremos que esta advertencia sea una reflexión conjunta. Nuestro enfoque es cómo los Polantas pueden acercarse a la comunidad a través del servicio de precisión. El tema de la seguridad vial se convierte en el espíritu de cada actividad que realizamos», explicó.

El general de brigada Wibowo también entregó un mensaje especial a la generación Z que actualmente domina a los usuarios de la carretera en áreas urbanas y espacio digital.

«La generación Z es un cambio motor. Invitamos a los jóvenes a convertirse en pioneros de la seguridad del tráfico, no solo en la carretera, sino también a la difusión de mensajes positivos en las redes sociales. Con energía, creatividad y preocupación de la Generación Z, podemos darnos cuenta conjuntamente de la cultura del tráfico ordenado», dijo.

La advertencia también está llena de oraciones conjuntas por la seguridad de la nación, así como las invitaciones a todos los niveles de la sociedad para continuar fomentando una cultura ordenada de tráfico.

A través de esta simple advertencia, la policía nacional Korlantas está decidida a continuar fortaleciendo el programa de digitalización de servicios, aumentar la educación del tráfico y expandir un enfoque humanista en la aplicación de la ley. Todos están dirigidos a realizar el tráfico indonesio que sea seguro, ordenado y de seguridad.