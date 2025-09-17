70 años de historia de las Polantas para los logros de rendimiento de 2025

Yakarta, Viva – Policía de tráfico (Polantas) Entrando en la edad de 70 años el 22 de septiembre de 2025. Con el tema «El tráfico moderno que tiene seguridad para Asta Cita Indonesia emas», la conmemoración del Día del Tráfico de Bhayangkara este año ha sido un impulso de reflexión sobre el largo viaje del servicio de Polantas desde que se estableció oficialmente el 22 de septiembre de 1955.

La historia de los Polantas en realidad ha comenzado desde la era holandesa de las Indias Orientales, precisamente el 15 de mayo de 1915, cuando se formó una unidad de tráfico especial llamada Voer Wesen, que llegó a ser conocida como Verkeerspolitie.

El período colonial japonés había reducido este papel, antes de finalmente en la era de la independencia, la necesidad de la policía especial de tráfico era cada vez más urgente.

El clímax, a través de la Orden No. 20/XVI/1955, se formó una sección de tránsito bajo el jefe del Departamento de Policía del Estado. Desde entonces, el 22 de septiembre ha sido designado como el Día de Tráfico de Bhayangkara.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri Inspector General Suryonugho Haga hincapié en que Polantas es una tienda policial que se enfrenta a la comunidad todos los días, así como a la primera línea para mantener la seguridad, la seguridad, el orden y el tráfico suave (Kamseltibcarlantas).

«La gran tarea de la policía de tránsito no solo regula el tráfico, sino que salva vidas, especialmente la generación más joven, para que la nación no pierda activos valiosos en la carretera», dijo.

Las siete décadas de décadas de Polantas no pueden separarse de varios desafíos, desde el crecimiento de vehículos motorizados, altos accidentes de tráfico, especialmente sobre el gen z, el comportamiento de conducción riesgoso, hasta las demandas de la transparencia del servicio público. Sin embargo, el logro estratégico de 2025 mostró un paso significativo de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional bajo el liderazgo del inspector general Agus Suryonugloho.

Campo regident. La digitalización de los servicios SIM, STNK y BPKB, que contribuyeron al aumento en el índice de confianza pública de la Policía Nacional, de 84.83% a 94.92% en este momento según Menpan-RB, Rini Widyantini.

Campo Kamseltibcarlantas. El Programa Polantas en Saludo, Pesantren Friends of Tráfico, Determinación del Día Nacional de Seguridad del Tráfico y Transporte (LLAJ) (19 de septiembre), así como las campañas indonesias hacia Cero Dimensión y Sobrecarga.

Campo de Gakkum. Expansión de la aplicación de National Etle para la aplicación de la ley basada en la tecnología, rápida y transparente. La gestión del flujo de tráfico, la gestión del flujo de bienvenida de Idul Fitri y las vacaciones de Nataru fueron apreciadas por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, como el mejor a lo largo de la historia, así como salvaguardar el 80º Día de la Independencia de Indonesia, funcionando sin problemas y con seguridad.

Asociación y sinergia. Colaboración con varias partes interesadas y relaciones armoniosas con los medios de comunicación en el eco de la educación de seguridad.

Kakorlantas también destacó el hecho de que las víctimas de accidentes de tráfico todavía están dominadas por la Generación Z (nacida en 1997-2012), especialmente los estudiantes de los usuarios de motocicletas. El comportamiento de riesgo, como violar los signos, conducir a alta velocidad o ignorar la seguridad, es la causa principal.

«Por lo tanto, en el futuro, las Polantas fortalecerán aún más la educación de seguridad en las escuelas, el pesantreno y las comunidades jóvenes. No debemos perder la próxima generación de la nación solo por los accidentes de tráfico. La generación Z debe mantenerse, directamente y hacer que los pioneros de la seguridad en el camino», AGUS.

«Setenta años de Polantas es una larga dedicación llena de dinámica. Ahora es el momento para que Polantas espere con una mayor determinación de traer tráfico moderno, humanista y de seguridad, en aras de la bienvenida de Indonesia EMAS 2045», concluyó.