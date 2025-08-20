7 Sukhoi SU-57 Fight Secret, ruso misterioso avión de combate de demostración que hace que Estados Unidos desacuerde

Viva – En la historia de la guerra moderna, el poder aéreo siempre ha sido un factor determinante para la victoria. Un país con tecnología avión de combate El más sofisticado generalmente es capaz de dominar el cielo y obligar al oponente a pensar dos veces antes de lanzar un ataque.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha logrado mantener su supremacía a través de dos combatiente Demonio legendario: F-22 Raptor y F-35 Lightning II. Ambos jet se han convertido en un símbolo de superioridad occidental en términos de sigilo, velocidad y sofisticación avionónica.

Sin embargo, el mapa del poder global comenzó a cambiar cuando Rusia introdujo Sukhoi SU-57. El avión de combate de la quinta generación es vista como una «respuesta del Kremlin» para el dominio del aire de los Estados Unidos. Conocido como el código de la OTAN «delincuente», este avión no solo apareció con un diseño futurista feroz, sino que también estaba envuelto en un aura misteriosa porque los detalles tecnológicos eran muy secretos.

Para muchos expertos militares, el SU-57 no es solo un ambicioso proyecto ruso, sino un mensaje de que Occidente ya no puede respirar aliviado en el espacio.

La pregunta es, ¿el SU-57 es realmente capaz de igualar e incluso superar a sus rivales desde el oeste? ¿O solo se limita a la propaganda rusa en medio de la tensión geopolítica? Para responder esto, exploremos más en los siete secretos feroces de Sukhoi Su-57, lo que hace que el mundo militar internacional preste gran atención.

1. Jet de combate de quinta generación con todas las características principales

SU-57 cumple con los criterios de reacción de quinta generación: sigilo, supercruise (capaz de volar supersónico sin posquemner), maniobrabilidad extrema, aviónica inteligente y espacio de armas internas. La presencia de esta característica hace que SU-57 sea paralelo en papel con F-22 y F-35, aunque muchos analistas dicen que todavía hay algunos aspectos que deben mejorarse.

2. Los precios son más baratos que los jets americanos

Una de las ventajas estratégicas del SU-57 es el relativamente «precio económico». Con un costo de producción de alrededor de USD 60 millones por unidad, este avión es mucho más barato que F-35 (USD 80 millones) y F-22 (USD 110 millones). Esta diferencia de precio hace del SU-57 una opción atractiva para los países en desarrollo que desean tener aviones sigilosos sin tener que drenar el tesoro estatal.

3. Motor doble con alto rendimiento

El SU-57 funciona con dos motores de Saturno AL-41F1 que permiten que la aeronave se dispare a la velocidad de Mach 2. No solo rápido, este chorro también puede explorar en Mach 1.6 a una altitud de 20,000 metros.

Rusia ahora está desarrollando un nuevo motor «Izdeliye 30», que se afirma que es más poderoso al tiempo que aumenta la capacidad del sigilo. Si tiene éxito, el SU-57 tendrá una potencia de empuje y una eficiencia de combustible mejor que sus competidores.

4. Diseño de demonio controvertido

Visualmente, el SU-57 tiene un diseño delgado de cuerpo de ala combinada. Rusia también proporciona a esta aeronave una capa absorbente de radar para suprimir la sección transversal del radar.

Sin embargo, algunos expertos occidentales dudan de su efectividad porque se dice que el RCS SU-57 es mayor que el F-35. Sin embargo, Rusia cree que una combinación de sigilo, velocidad y maniobrabilidad hace que este avión permanezca mortal.

5. Maneuverabilidad extraordinaria

Cuando se trata de agilidad, SU-57 tiene ventajas. Gracias al sistema de control vectorial que empuja tres eje (vectorización de vector de tres ejes), este chorro puede llevar a cabo maniobras extremas que son difíciles de igualar otros aviones, incluida la famosa maniobra «Cobra». Algunos pilotos incluso se atreven a llamar al SU-57 más ágil que el Raptor F-22, aunque esta declaración sigue siendo un tema de debate.

6. Aviónica y armas súper sofisticadas

SU-57 no solo es rápido y ágil, sino también inteligente y mortal.

Kokpit: equipado con dos grandes pantallas multifuncionales y cascos de realidad aumentada que ayudan a los pilotos en la batalla.

Radar: Radar Aesa N036 Byelka puede rastrear 60 objetivos a la vez en un radio de 400 km.

Armas: equipadas con un cañón GSH-30-1 calibre de 30 mm, misiles aéreos R-77M, a misiles de crucero KH-59MK2 que pueden alcanzar el objetivo de forma remota. Todas las armas principales se colocan en la habitación interna para mantener el sigilo.

7. Estado operativo, incidente y geopolítica

Desde la primera prueba, el SU-57 ha experimentado varios incidentes, incluida la insuficiencia de motor y fuego durante la prueba de vuelo. En 2019, un SU-57 cayó durante un juicio, aunque el piloto logró salvarse. Aun así, Rusia todavía está decidida a acelerar su producción.

En la Guerra de Ucrania, apareció un informe aún no verificado que el SU-57 logró derribar el avión de Ucrania sin el radar de la OTAN detectado. Sin embargo, los hechos en el campo muestran que el número de unidades operativas aún es limitado, se estima que solo 12-20 unidades. Esto hace que Rusia tiende a tener cuidado de usarlo.

Con respecto al mercado internacional, países como Argelia, Vietnam e Iraq han mostrado interés, pero las sanciones internacionales contra Rusia hacen que la realización de las ventas sigue siendo un signo de interrogación. India, que solía convertirse en socio, finalmente renunció para desarrollar su propio avión de quinta generación.

Sukhoi Su-57 es un símbolo de la ambición de Rusia de rivalizar con el dominio del aire occidental. Con una combinación de sigilo, velocidad, maniobrabilidad y armamento sofisticado, este chorro claramente no es un mero juguete de propaganda. Aunque todavía existen limitaciones en la cantidad de producción y la efectividad del sigilo, el potencial del SU-57 sigue siendo muy grande.

Si Rusia logra perfeccionar su tecnología, el mundo puede presenciar el nacimiento de una seria amenaza a la regla de aire de los Estados Unidos y sus aliados.