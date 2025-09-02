7 sátira golpeando a Agnez Mo para el DPR, desde un ecuación baja hasta sin empatía

Yakarta, Viva – La ola de manifestaciones rechaza el aumento de los asignaciones salariales y de los miembros RPD RI asciende a Rp50 millones por mes tiene una cola caótica y desencadena la ira pública. En medio de esta situación caliente, cantantes internacionales Agnez Mo se unió a la voz fuerte. Destacó las declaraciones de los representantes de las personas que no se consideraron empatizantes y, en cambio, empeoraron la situación.

Aquí hay siete puntos de sátira duras Agnez Mo que están en el centro de atención:

1. La EQ baja es un desencadenante para el problema

«Todo comenzó con un EQ bajo, una forma de hablar en público que se dividió y degradó, y sin empatía», Tuis Agnez en Instagram Story, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Según Agnez, la raíz del problema no es solo un aumento en los beneficios, sino la actitud de los funcionarios que no logran mantener las emociones y la comunicación pública.

2. Los funcionarios públicos deben tener la capacidad de hablar decente

«Lo más mínimo que puedo esperar de una persona Miembro de DPR Es la capacidad de hablar frente al público que es apropiado, lo que no se divide, pero realmente está buscando soluciones para todas las partes, no solo para sus propios intereses «, dijo.

3. El público se ve obligado a exigir cosas básicas

«Y, el hecho de que incluso tenemos que exigir algo tan simple como la capacidad de hablar solo en público, ha sacudido la cabeza», dijo.

Agnez insinuó fuertemente que los estándares básicos como legislador también tuvieron que ser luchados.

4. Nunca subestimado por el DPR

Agnez comparte experiencias personales:

«(Pero bueno … lo experimenté yo mismo hace unos meses, cuando un miembro del parlamento que dijo ligeramente que si no hubiera sido S3 (PhD), así que no es necesario hablar sobre este problema … porque tal vez según él, otras personas, demasiado estúpidas»? «)», Dijo.

5. La lógica del DPR se considera engañosa

Agnez evaluó que la actitud degradante del público mientras vilipendió a otras partes solo mostraba la baja calidad de los funcionarios.

«La lógica del modelo es suficiente para mostrar todo lo que necesitamos saber», agregó.

6. El liderazgo no es solo coeficiente intelectual

«El liderazgo lo exige todo. Exigente EQ, exige integridad, exige empatía, visión y, sobre todo, difundiendo amor y paz», dijo.

Hizo hincapié en que los verdaderos líderes sirven a todas las personas, no solo grupos que están de acuerdo consigo mismos.

7. Llamado de asociaciones para la gente

Al final del mensaje, Agnez recordó que las personas no son fácilmente provocadas.

«Así que permítanme decir con claridad: no quiero ser incitado. No quiero ser manipulado. Somos más sabios. Somos más fuertes. Ya no somos Indonesia en 1998», concluyó.

Cerró con el llamado de la unidad: «Los ciudadanos están vigilando a los residentes porque al final somos una nación, unida por una verdad: unidad en la diversidad», concluyó.