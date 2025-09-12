7 residentes se convirtieron en víctimas y 8 casas fueron destruidas

South TangerangVIVA – Revelación de la policía explosión En Jalan Talas II, Pondok Cabe Hilir, PamulangCiudad de South Tangerang, haciendo que siete residentes sufran lesiones.

Tres de ellos deben ser tratados intensamente en Casa Enfermo. El jefe de policía de South Tangerang, Comisionado Senior de Policía, Victor Daniel Henry Inkiriwang, confirmó la existencia víctima En el incidente.

«Siete residentes resultaron heridos, tres fueron tratados intensamente. Mientras que los otros cuatro han sido examinados y permitidos para ser exteriores», dijo, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Jefe de Policía de South Tangerang AKBP Victor DH Inkriwang (Centro) cuando se da un comunicado de prensa Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

La víctima de explosión fue evacuada inmediatamente al hospital más cercano. El equipo médico y el aparato combinado se desplegaron en la ubicación para proporcionar primeros auxilios y ayudar a los residentes afectados. A partir de los resultados de la recopilación de datos temporales, ocho casas fueron dañadas, y cuatro de ellas sufrieron daños fuertes.

Victor explicó que su partido todavía estaba investigando la causa de la explosión. El equipo del Centro de Laboratorio Forense (Puslabfor) de la Policía Nacional ha sido desplegado para hacer la escena del crimen (TKP). El área alrededor de la ubicación también se ha instalado una línea policial y se esterilizó con un radio de 10 metros.

«Estamos esperando los resultados de la investigación de Puslab para la investigación. Lo transmitiremos oficialmente al público y los medios de comunicación», dijo Victor.

Para prevenir riesgos adicionales, PLN corta la electricidad alrededor de la ubicación. Los residentes cuyas casas están dañadas o están en zonas vulnerables han sido evacuados a oficinas de RW, oficinas de las aldeas y oficinas de subdistrito. Hasta ahora, la policía junto con el TNI y el gobierno local todavía están en guardia y monitorean las condiciones

«La situación ha sido controlada, pero apelamos a los residentes que no se acerquen a la ubicación de la explosión hasta que se complete la investigación», dijo.

Anteriormente informó, la atmósfera de las áreas residenciales en Jalan Talas II, Pondok Cabe Hilir, Pamulang, South Tangerang City, de repente devastada después de que ocurrió una fuerte explosión el viernes 12 de septiembre de 2025.

El tronante boom no solo hizo que los residentes se asustaran, sino que también destruyeron casas alrededor de la ubicación. La información que circulaba dijo que tres casas fueron arrasadas al suelo y cuatro residentes resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al hospital.

El video amateur subido por la cuenta de Instagram @septarartangsel muestra el pánico de los residentes. Algunas víctimas fueron vistas evacuadas de las ruinas del edificio, mientras que otros residentes intentaron salvarse.

«Una fuerte explosión en el medio de las áreas residenciales frente a la Escuela Dharma Karya JL Talas II, Pondok Cabe golpeó al menos 3 casas. 4 residentes fueron heridos y corridos al hospital. La causa de la explosión aún estaba bajo investigación por las autoridades», la declaración cargada.