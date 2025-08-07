7 personas fueron arrestadas por el KPK después de OTT en el sureste de Sulawesi, estaba Asn-Swasta

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que había arrestado a siete personas de dos lugares relacionados con las operaciones de arresto (Ot) en el sureste de Sulawesi.

«El equipo que en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos a 4 personas», dijo el jueves el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu y la ejecución en el edificio KPK Red and White Building, Jakarta.

Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

ASEP dijo que las siete personas habían sido arrestadas y que procedían a ser llevadas al edificio Red y Blanco de KPK, Yakarta.

«Entonces, solo esperarás a tus colegas porque el viaje está bastante lejos, así que tal vez llegue a mediados de la noche o mañana (viernes 8/8) por la mañana», dijo.

Mientras tanto, dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.

Además, dijo que había un equipo que todavía estaba sirviendo en South Sulawesi.

«Para el equipo en South Sulawesi, todavía estamos esperando. Por lo tanto, tal vez podamos transmitir», dijo. (Hormiga)