7 personas fueron arrestadas por el KPK después de OTT en el sureste de Sulawesi, estaba Asn-Swasta

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que había arrestado a siete personas de dos lugares relacionados con las operaciones de arresto (Ot) en el sureste de Sulawesi.
«El equipo que en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos a 4 personas», dijo el jueves el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu y la ejecución en el edificio KPK Red and White Building, Jakarta.
ASEP dijo que las siete personas habían sido arrestadas y que procedían a ser llevadas al edificio Red y Blanco de KPK, Yakarta.
«Entonces, solo esperarás a tus colegas porque el viaje está bastante lejos, así que tal vez llegue a mediados de la noche o mañana (viernes 8/8) por la mañana», dijo.
Mientras tanto, dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.
Además, dijo que había un equipo que todavía estaba sirviendo en South Sulawesi.
«Para el equipo en South Sulawesi, todavía estamos esperando. Por lo tanto, tal vez podamos transmitir», dijo. (Hormiga)
