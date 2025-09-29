7 Pensamientos de reacción rápida después de los osos milagrosos victoria sobre los asaltantes

Entonces mi compañero Bears de Chicago Fans, ¿cómo disfrutamos ese conducto raíz de tres horas? No puedes decir que esto fue un divertido Manera de pasar la tarde, pero mi bondad es amable, nos sentimos bastante bien en este momento, ¿no?

Disculpas por la falta de un formato tradicional aquí, pero tengo siete pensamientos histéricos de reacción rápida desquiciada y limítrofe sobre la victoria de Chicago 25-24 sobre la victoria de Chicago sobre la Las Vegas Raiders.

1. Josh Blackwell¡Que tengas un día, joven amigo!

2. Caleb Williams Terminó 22 de 37, lanzando para 212 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción. Fue, según los números, un paso atrás en el que estuvo el domingo pasado contra los Dallas Cowboys. Pero, ¿podemos hablar por un segundo sobre el equilibrio que Caleb mostró al final de este juego?

Abajo 24-19 con poco menos de siete minutos para el final, los Bears marcharon 69 yardas por el campo en el transcurso de 11 jugadas y tomaron una ventaja de un punto en un D’Andre Swift Touchdown corre en 1st y meta. En ese viaje, Caleb completó 4 de 5 pases para 42 yardas, corrió para 18 más y nunca puso la pelota en peligro.

Sé que esto ni siquiera estaba cerca de una actuación perfecta del mariscal de campo de segundo año, pero la vaca santa, fue quirúrgico en el viaje final de este juego, haciendo múltiples jugadas con su brazo y con las piernas, nunca estremeciéndose frente a la presión, haciendo la presión, haciendo exactamente Lo que los Bears esperaban que haría en momentos como este cuando lo seleccionaron en primer lugar en general hace 18 meses.

3. Hablando de ser reclutado hace 18 meses, Roma Odunze – En su ciudad natal de Las Vegas – arrastró otro Recepción de touchdown, su quinto puntaje líder de la temporada. Si ya no estaba muy claro, DJ Moore’s Coloque como WR1 en la tabla de profundidad de los Chicago Bears ahora pertenece a Odunze.

4. Este no fue un juego ideal para trotar el Theo Benedet, Ozzy Trapilo combinación de tackle. Ambos tipos pueden ser mejores opciones que Braxton Jones En este punto, pero los osos necesitan Darnell Wright de vuelta y rápido, porque Maxx Crosby fue un terror absoluto toda la tarde. Pero para ser justos con estas dos jóvenes tacleadas, Caleb Williams fue despedido solo una vez el domingo por la tarde.

Bolsa mixta para la defensa de los Chicago Bears

5. Comencemos con lo malo: los Raiders corrieron para 240 yardas en 31 acarreos. Ashton Jeanty era como Hulkamania en 1987 … corriendo salvaje en toda la defensa de los Bears. Fue especialmente doloroso teniendo en cuenta que sabes que Ryan Poles y Ben Johnson Ambos tenían ojos Para el récord de Boise State, antes del draft de la NFL 2025.

Esto sigue siendo un gran problema, y ​​nunca estuvo más claro que hoy. Los Raiders fueron una de las peores ofensas apresuradas en la NFL que se dirigieron a este enfrentamiento de la semana 4, y los Bears solo pueden haber impulsado a Vegas de los diez más bajos con esta actuación.

Este grupo necesita estar saludable, y gracias a Dios que hay una semana de despedida el próximo fin de semana. Conseguir TJ Edwards, Grady Jarrett y Kyler Gordon Volver muy pronto, y podemos volver a visitar esta conversación en unas pocas semanas.

6. Ahora pasemos al bien: este fue un segundo juego consecutivo en el que la defensa de los Bears forzó cuatro pérdidas de balón, e incluso si la ofensiva solo pudiera poner algunos goles de campo en el tablero cuando se trataba con esos campos cortos que comenzaron en el territorio de los Raiders, fue suficiente para hacer el trabajo.

Las pérdidas de balón son una estadística endeble, y no debemos esperar que esta defensa continúe convirtiendo a los equipos en cuatro veces en un juego, incluso cuando Edwards, Jarrett y Gordon están de regreso.

Después de la semana 5, Bears regresa a la escena del crimen

7. ¿Recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando los Bears visitaron a los comandantes de Washington? Por supuesto que lo haces, y no te preocupes, no me voy a pasar por el dolor de tener que ver el Jayden Daniels a Noé Brown Salve María, porque si eres como yo, esa secuencia se quema en tu cerebro, al igual que el doble doink, al igual que Aaron Rodgers a Randall Cobb, y al igual que BJ Raji’s Pick-Six.

Se siente diferente Esta vez, ¿no? No puedo ser el único que se siente así, ¿verdad?

Estoy listo para que los Bears vayan a Washington una vez más. Volvamos a visitar la escena de ese crimen y exorcizar algunos demonios. Tenemos dos semanas.