7 países son el pilar de BYD en expansión global

Beijing, Viva – Byd Dominio registrado en siete mercados extranjeros en la primera mitad de 2025. Estos países incluyen Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia, España, Italia y Brasil.

Li Yunfei, gerente general de BYD Brand and Public Relations, dijo que la estrategia de expansión global era la principal prioridad de la compañía. BYD apunta a la mitad de las ventas totales de sus autos que provienen de fuera de China en 2030.

Citado por Viva Automotive de CarnewschinaEl viernes 8 de agosto de 2025, en Hong Kong y Singapur BYD, se convirtió en la mejor marca de automóviles de energía. Las ventas respectivas alcanzaron 4,909 y 4,667 unidades, lo que convirtió a BYD en un líder del mercado en ambas regiones.

Tailandia es un mercado muy prometedor con ventas de 24,072 unidades de automóviles BYD en H1 2025, un 64.1% más que el año anterior. BYD también opera una fábrica con una capacidad de 150,000 unidades por año en el país.

La fábrica BYD en Tailandia comenzó a operar desde el 4 de julio de 2024 y fue diseñado para exportar a los países de la ASEAN. Esto fortalece la posición de BYD como un jugador importante en la región del sudeste asiático.

En Indonesia, BYD vendió 14.092 vehículos en la primera mitad de 2025, superó a varios competidores. Además, la marca Byd Denza logró vender 5.733 unidades y ocupó el tercer lugar.

Con un total de 19,825 unidades, BYD confirmó su dominio en el mercado de automóviles eléctricos de Indonesia. Esto muestra el mayor interés en el mercado indonesio hacia vehículos ecológicos.

España también es un mercado importante con ventas de 10,196 unidades, superando a Tesla que vende 7,166 automóviles. BYD incluso considera construir una tercera fábrica en Europa y hace de España un candidato fuerte.

Italia registró una unidad de automóvil BYD 9,517 en la primera mitad de 2025. Esta cifra es suficiente para exceder BMW y Tesla en el nuevo mercado de vehículos de energía.

Brasil es el país con el mejor rendimiento, donde BYD vende 47,107 vehículos. Además, en Uzbekistán, BYD vende 9,708 unidades y planea aumentar la capacidad de producción de hasta 500,000 unidades para servir al mercado de Asia Central.