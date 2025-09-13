7 países de la decisión mundial de IA, el último número es extraordinario

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) ahora es un «nuevo arma» en un mapa de competencia global.

No solo la tecnología, la IA ha cambiado la economía, los mercados laborales, a la dinámica social en todo el mundo.

Nación-Los países desarrollados compiten para estar a la vanguardia de la investigación, la inversión y la aplicación de IA en varios sectores.

Basado en el Ranking Global de Vibrancia de AI de Stanford 2023, hay siete países que ahora lideran la carrera mundial de IA. La siguiente es una lista resumida de Wion, sábado 13 de septiembre de 2025.



Ilustración del escaneo de ojos de retina

1. Americano Unión (COMO)

No es sorprendente. El país del tío Sam sigue siendo el principal gobernante de AI Global. Estados Unidos es superior en investigación, inversión privada y el modelo de IA más avanzado.

Los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, OpenAi, a Nvidia son la fuerza impulsora del nacimiento de modelos de idiomas grandes y diversas innovaciones de automatización.

Con un puntaje de 40.17, China se sentó en segundo lugar. El país de la cortina de bambú se destaca en la adopción generativa de IA, con un 83 por ciento más que el promedio de EE. UU. (65 por ciento) y el promedio global (54 por ciento).

China también continúa acelerando la investigación e implementación de la IA para la industria, la seguridad, a los servicios públicos.

Inglaterra quedó en tercer lugar con un puntaje de 27.21. El país del Príncipe Carlos se destaca en la innovación y la ética de la IA, especialmente en el sector de la salud y la investigación científica. Londres se convirtió en uno de los centros de investigación de IA más grandes de Europa.

Esta es una gran sorpresa. India ocupa el cuarto lugar con un puntaje de 25.54. Este país tiene una abundante base de ingenieros de IA, además de un apoyo total del gobierno a través del programa Indianai.

Las grandes empresas como TCS, Infosys y Reliance también están invirtiendo intensamente. La IA en India se desarrolló rápidamente en los campos de la salud, la automatización, a Smart City.

Corea del Sur ocupa el séptimo lugar con un puntaje de 20.48. Se sabe que el estado de ginseng es superior en robótica, automatización y electrónica de consumo.

Los gigantes tecnológicos como Samsung y LG Electronics tienen una IA integrada durante mucho tiempo en dispositivos inteligentes a la tecnología de automóviles autónomos.

Con un puntaje de 22.54, Francia es sexto. El gobierno está alentando agresivamente la investigación de IA, la ética tecnológica, a la automatización.

El enfoque principal está dirigido a los sectores de salud, robótica y financiero, respaldado por políticas públicas y fondos especiales.

No solo rico en petróleo, los EAU también son ambiciosos en la construcción de ecosistemas de IA. Con un puntaje de 22.72, este país incluso tiene la segunda capacidad informática de IA más grande del mundo, que es 23.1 millones de equivalentes H100.

El enfoque de desarrollo incluye 6.4k MW de electricidad, automatización e infraestructura supercovergada.

Ai, la dirección futura del mundo

Al ver esta lista, está claro que AI no es solo una tendencia tecnológica, sino una lucha por el poder global. Los países que lo dominan con éxito tienen el potencial de tener una posición dominante en la economía, la industria, a la geopolítica.