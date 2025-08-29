7 miembros de BRIMOB involucrados en Rantis Lindas Ojol demostró haber violado el Código de Ética

Yakarta, Viva – División Propam (Divpropam) Polri declaró que siete miembros de la Policía Metropolitana de Yakarta Satbrimob involucrados en el incidente del vehículo táctico (Rantis) se estrellaron contra un taxista de motocicleta en línea (ojol), decidido a violar el código de ética de la profesión policial.

«Contra las siete personas, es cierto que se ha demostrado que los sospechosos violan el Código de Ética de la Policía», dijo el inspector General Pol de Kadiv ProPam Polri. Abdul Karim en el edificio Polri ProPam, Yakarta, viernes.

Los siete miembros tenían las iniciales Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y y Baraka J.



Kadiv ProPam Polri Inspector General Abdul Karim Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

La decisión se emitió después de que Divpropam llevó a cabo el título de caso inicial con la Policía Nacional, Polri Divkum, los Recursos Humanos de la Policía Nacional y el Jefe de ProPam Korbrimob Polri.

Para esta determinación, los siete miembros se sometieron a una colocación especial (PATSUS) en la División de Policía de ProPam.

«Durante los próximos 20 días a partir del 29 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025», dijo.

Sin embargo, agregó Karim, si todavía se necesita un patsus para el examen, se puede extender el tiempo.

En la actualidad, el proceso de inspección y profundización de estos miembros aún continúa en la División de Policía de ProPam.

Incidente de Rantis Brote chocando contra un conductor de OJOL llamado Affan kurniawan Tuvo lugar el jueves (8/28) Noche, después de que varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación en torno al complejo del Parlamento, Jakarta, fueron atropellados por la policía.

Como resultado, el caos se produce a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejponganan. El incidente de Rantis se estrelló contra el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan.

El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, transmitió una disculpa directamente a la familia Affan Kurniawan en el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM), Yakarta.

«Expresamos condolencias y también nos disculpamos con la familia del difunto con respecto al desastre que ocurrió», dijo el jefe de la policía nacional, el viernes por la mañana. (Hormiga)