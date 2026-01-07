7 jugadores extranjeros de la selección de Indonesia con más minutos jugados esta temporada

VIVA – Los minutos de juego suelen ser un reflejo de la confianza del entrenador en un jugador. Para Selección Nacional de IndonesiaHay noticias positivas de varios jugadores que tienen carreras en el extranjero y siguen teniendo la oportunidad de aparecer regularmente en sus respectivos clubes.

Datos reportados desde Mercado de fichajes muestra que varios jugadores extranjeros de la selección nacional de Indonesia lograron registrar altas horas de vuelo a lo largo de esta temporada. Esta coherencia es un activo importante, tanto para el desarrollo individual como para la contribución a nivel internacional.

Aquí hay 7 jugadores extranjeros de la selección nacional de Indonesia con más minutos de juego esta temporada:

El defensa de la selección de Indonesia, Calvin Verdonk, mientras fortalece al Lille

Este jugador acehnese que milita en el Lille acumula un total de 695 minutos de juego. Aunque todavía no ha alcanzado los mil minutos, Verdonk todavía tiene confianza para disputar varios partidos importantes con su club.

Joey Pelupessy, centrocampista de la selección de Indonesia

Pelupessy también mostró un papel bastante estable en Lommel SK. Este experimentado mediocampista ha registrado 862 minutos de juego, lo que indica que su posición sigue siendo una parte importante de la rotación del equipo.

3. Emil Audero

En el sector de la portería destacó Emil Audero con el Cremonense. Ha defendido la portería de su equipo durante 1.350 minutos, lo que le convierte en uno de los jugadores de la selección de Indonesia con más minutos disputados en competiciones europeas.

De hecho, gracias a su actuación, Emil está incluido en el ranking de los mejores porteros de la Serie A según los medios italianos. Tuttomercatoweb. El portero del Lombok obtuvo una puntuación media de 6,38 en un total de 12 apariciones con el Cremonese.

Equipo nacional de Indonesia y defensa del Borussia Mönchengladbach Kevin Diks

Diks contribuyó de manera significativa con el Borussia Moenchengladbach. El defensa ha disputado 1.464 minutos y aportado dos goles, demostrando que su papel no se limita sólo al aspecto defensivo.

Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

Bang Jay, el apodo de Idzes, también es una figura importante en la zaga del Sassuolo. El defensa de Semarang ha acumulado 1.620 minutos de juego en diversas competiciones, lo que pone de relieve su condición de uno de los pilares de Fabio Grosso.

6. Nathan Tjoe-a-On

Mientras tanto, Nathan parecía coherente con Willem II Tilburg. Ha registrado 1.704 minutos de juego, demostrando un alto nivel de confianza por parte del cuerpo técnico.