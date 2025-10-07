7 jugadores de naturalización fallaron en el equipo nacional indonesio, 15 estrellas se atenúan demasiado temprano

Yakarta, Viva – Noticias sobre 7 jugadores naturalización fallar Equipo nacional indonesio Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el martes 7 de octubre de 2025.

Desde el fútbol internacional, lo más destacado es la lista de noticias sobre 15 de las estrellas de fútbol Dims demasiado temprano.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal de pelota y los deportes resumidos por Viva Round Up:

5. 3 meses Ser romeny No coma y beba azúcar para el equipo nacional indonesio



Ole Romeny, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Ole Romeny mostró una dedicación extraordinaria En aras de poder regresar para defender al equipo nacional indonesio En la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El jugador de Oxford United admitió que estaba dispuesto a acelerar el azúcar durante la recuperación de la lesión para poder recuperarse más rápido y estar 100 por ciento en forma al enfrentar a Arabia Saudita.

4. Una cálida bienvenida en Jeddah, los jugadores del equipo nacional de Indonesia en el extranjero fueron bienvenidos antes de la calificación de la Copa Mundial 2026



El capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, llegó a Jeddah Foto : Instagram @indonesiainjeddah

El cálido ambiente envuelto en el aeropuerto del rey Abdulaziz, Jeddah, cuando uno por unoEMAIN en el extranjero del equipo nacional indonesio llegó a Arabia Saudita. En medio de la multitud de terminales de llegada, los rostros entusiastas de los seguidores rojos y blancos eran claramente visibles que algunos trajeron la bandera indonesia, algunos de ellos tenían la camiseta del equipo nacional, con la esperanza de obtener una firma o simplemente una foto juntos.

3. 15 estrellas de fútbol son tenue demasiado temprano: desde Mario Balotelli, Eden Hazard hasta Dele Alli



El mediocampista del Tottenham Hotspur, Dele Alli, pateando una botella para beber

El mundo del fútbol no siempre es brillante. Detrás de la atención de las luces del estadio y millones de fanáticos, hay muchas historias amargas de grandes jugadores talentosos que pierden sus rayos demasiado rápido.

A partir de las lesiones, la presión mental, hasta el estilo de vida equivocado, todo puede ser un factor que extingue sus carreras a una edad temprana. YouTuber Chinoll Suara recientemente revisó a 15 jugadores cuyas carreras se desvanecieron demasiado temprano. ¿Quiénes son? La siguiente es la lista

2. No siempre suave! 7 jugadores naturalizados que fueron considerados fallidos en el equipo nacional indonesio



Ex jugador del equipo nacional indonesio, Sergio Van Dijk (Foto: Dede Idrus) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

El programa naturalizado es a menudo un atajo para fortalecer el equipo nacional indonesio. Se esperan varios jugadores de sangre extranjera puede levantar el logro rojo y blanco en la arena internacional.

Sin embargo, no todo salió bien. Algunos jugadores naturalizados realmente no lograron cumplir con las expectativas públicas. Algunos aparecen por debajo del estándar, algunos viajes sobre casos o tienen dificultades para adaptarse. La siguiente es una serie de jugadores naturalizados que se considera que falla con el equipo nacional de Indonesia: